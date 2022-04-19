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Kayseri'de feci ölüm! Üzerine çatı düştü

19.04.2022 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binadan uçan çatı metrelerce savruldu. Çatı o sırada binanın önünde olan bedensel engelli Yavuz Föge'nin (62) üzerine düştü. Talihsiz adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatının düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayseri Kocasinan ilçesi Yavuz Mahallesindeki 10 katlı binada meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki bir binanın çatısı uçtu.

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UÇAN ÇATI METRELERCE SAVRULDU

Metrelerce savrulan çatı, binanın önünde yürüyen bedensel engelli Yavuz Föge'nin üzerine düştü.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Föge'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Föge, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Öte yandan, uçan çatının Yavuz Föge'nin üzerine düşmesi binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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Görüntülerde binanın önünde yürüyen Föge'nin üzerine çatının düştüğü görüldü. (DHA)


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