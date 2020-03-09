Kayseri'de korkunç kaza! Arızalanan aracıyla ilgilenirken canından oldu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-İncesu yolu Nevşehir yol ayrımı Karahöyük mevkiinde iddiaya göre otomobili arızalanan Mustafa A. (44), aracını yol kenarına park etti. Bu sırada seyir halindeki T.B. idaresindeki otomobil, Mustafa A.’ya ve otomobiline çarptı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Mustafa A.’nın hayatını kaybettiği belirlerken, T.B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından Mustafa A.’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araçlar jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

