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Kayseri'de korkunç olay! 12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Kayseri’de, oturduğu apartmanın 12. katından düşen 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Zeren Geçidi Şehzade Sitelerinde meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Nagehan A., oturduğu binanın 12. katındaki balkonundan düştü. Vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nagehan A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Nagehan A.’nın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, ceset, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

(iHA)

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