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Kayseri patlamasının faili terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak getirildiği Kayseri’de, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri patlamasının faili terörist tutuklandı

PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, 23 Ekim’de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Ferhat Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'de patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Kayseri'ye getirildi. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, bugün yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

SALDIRININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısına ilişkin 21 sanıklı dava geçen yıl sonuçlanmıştı. MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Ferhat Tekiner'in çaldığı araçla saldırıyı düzenleyen terörist Kenan Çiçek'in tutuklu yargılandığı dava, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırmıştı. Irak’ın kuzeyinde yakalanan ve saldırıyı planlayan Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim ettiği belirlenen Ferhat Tekiner, bu dosya kapsamında tutuklanmış oldu.


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