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Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya neden olduğu gerekçesiyle firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, müşteki avukatının Gürcistan'da bulunduğunu öne sürdüğü sanık Adnan Özdemir'in halen firari olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir hakkındaki yakalama emrinin devamı ve infazının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Kaza

Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans, 26 Mart 2018'de Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında, otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği belirtilen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Sürücü Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı.

Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.

Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, kent merkezindeki binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü.

Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün, otomobiliyle karşı şeride geçerek, Atilla Hazar'ın kullandığı ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, Özdemir'in, kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüm ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.

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7 kişinin öldüğü trafik kazası dava Kayseri

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