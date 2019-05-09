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Kayseri'de tarihi çeşmeler tahrip edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait tarihi çeşmelerin bakımsız ve yıkık hali görenlerin yüreğini burkuyor.

Kayseri'de tarihi çeşmeler tahrip edildi

Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait tarihi çeşmelerin bakımsız ve yıkık hali görenlerin yüreğini burkuyor.
Selçuklu başta olmak üzere tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'de, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan 50'nin üzerinde çeşme bulunuyor. Bu çeşmelerden günümüzde sadece 4'ü kullanılırken, diğerleri kaderine terk edilmiş durumda. Çoğu kent merkezinde bulunan çeşmelerin birçoğu bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yıpranırken, bazıları da tahrip edilmiş durumda. Muslukları sökülen, duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılan çeşmelerin son hali ise görenlerin tepkisini çekti. Tarihçi Araştırmacı Yazar Mustafa Cingil, Selçuklu şehirleşme mimarisinde şehirde oluşturulan dar sokaklarda çeşmeler olduğunu, çeşmenin bir kültür olduğunu söyledi. Geçmişte çeşmelerde yapılan sohbetlerin birlik ve beraberliği sağladığını ifade eden Cingil, günümüzde bu çeşmelerin büyük bölümünün atıl kaldığına işaret etti. Cingil, "Zamanla şebeke sularının evlere ulaşmasıyla tarihi çeşmeler atıl kaldı. Hizmet veren çeşmeler, sprey boyayla saldırıya uğradı. Muslukları olmayan çeşmelerin durumu içler açısı. Bazı çeşmelerin iç kısmında ateş yakılmış, yüzey kısmı ve tarihçeleri sprey boya ile tahrip edilmiş. Bu çeşmelere ciddi bir bakım gerekir. Bu eserlere sahip çıkılması gerekir. Yerli turistlerin uğrak noktası olan bu çeşmelerin aslına uygun olarak restore edilmesi gerekir" diye konuştu.
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