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Kayyum atanan belediyeyi AK Parti kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

Mersin'de 2016 yılında kayyum atanan Akdeniz Belediyesini, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nca desteklenen AK Parti'nin adayı Muhammet Mustafa Gültak kazandı - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Son 20 yılda 15 yıl HDP yönetiminde kalan ve HDP'nin kale olarak tanımladığı Akdeniz ilçesini AK Parti ilk kez kazanmış ve teşkilatlarımız büyük bir başarıya imza atmıştır"

MERSİN (AA) - Mersin'de 2016 yılında kayyum atanan Akdeniz Belediyesini, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nca desteklenen AK Parti'nin adayı Muhammet Mustafa Gültak kazandı.

Mersin'in 4 merkez ilçesinden birisi olan ve 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Akdeniz Belediyesi'nde seçimlerde büyük yarış yaşandı.

Cumhur İttifakı tarafından desteklenen AK Parti'nin adayı Muhammet Mustafa Gültak, CHP'nin adayı Sabit Yelkovan ve HDP'nin adayı Reşat Aşan'ın başkanlık için yarıştığı ilçede, vatandaşlar tercihini AK Parti'den yana kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 34'ünü alan Gültak başkanlığa seçilirken, yüzde 31 oyla HDP ikinci, yüzde 28'lik oy oranıyla da CHP'de üçüncü parti oldu.

AK Parti, Akdeniz ilçesinde ilk kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

- "Akdeniz halkının yalnız olmadığını onlara hissettirdik"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz'de gönüllerin birlikteliğinin kazandığını bildirdi.

Vatandaşların tercihini huzurdan, kardeşlikten ve hizmet siyasetinden yana kullandığını ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de yaşayan ve bize gönlünü açan tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Son 20 yılda 15 yıl HDP yönetiminde kalan ve HDP'nin kale olarak tanımladığı Akdeniz ilçesini AK Parti ilk kez kazanmış ve teşkilatlarımız büyük bir başarıya imza atmıştır.

1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmadık. Akdeniz halkının yalnız olmadığını onlara hissettirdik. Kayyumdan sonra da Akdenizli kardeşlerimizi hak ettikleri hizmetlerle tanıştırdık. Milletimiz de bizi gönüllerini ve kapılarını sonuna kadar açtı, büyük bir teveccühle belediyeyi partimize, Mustafa Gültak kardeşimize emanet etti. Şimdi bize düşen bu emanete sahip çıkmak ve Mersin'in kalbi olan Akdeniz ilçemizi, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan en güzel hizmetler ile tanıştırmaktır."

- Akdeniz'de seçim süreci

Mersin'in 1993 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla büyükşehir statüsüne alınmasının ardından 27 Mart 1994'de yapılan seçimlerde ANAP'ın adayı Muzaffer Şahin ilk başkan olarak seçildi.

Daha sonra 1999'da yapılan seçimlerde HADEP adayı olarak giren Fazıl Türk başkanlığa seçilirken, 2004 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Kenan Yücesoy birinci oldu.

İlçede 2009 DTP'nin, 2014'de de BDP'nin adayı olarak kazanan Fazıl Türk, görevini 2016 yılına kadar sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2016'da Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, Akdeniz Belediyesine kayyum olarak atandı.

Aktaş'ın Vali olarak başka bir ile atanmasının ardından 6 Temmuz 2017'de göreve gelen Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, 31 Mart 2019 seçimlerine kadar başkan vekili olarak görevini sürdürdü.

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Akdeniz belediyesi Mersin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan

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