Kaz ayakları nasıl yok edilir, etkili maskeler, kremler ve egzersizler

Yaşlanmaya bağlı olarak ya da kimyasal etkiler ve psikolojik yıpranma yüzünden ortaya çıkan kaz ayakları, yüzde pek istenmeyen bir görüntü oluşturabilir. Fakat evde uygulanabilecek birçok yöntem sayesinde kaz ayaklarından basit ve ucuz yollarla kurtulmak mümkün.

Kaz Ayakları Neden Olur?

Kolajen üretimi azaldığında ciltte kırışıklıklar oluşabilir. Ayrıca beslenme yetersizlikleri, çevre kirliliği, kötü alışkanlıklar, güneş radyasyonu gibi dış etmenler ve vücudun yeteri kadar

nemlendirilmemesi de kaz ayağına neden olur.

Kaz Ayakları Ne Anlama Gelir?

Erken yaşlarda oluşan kaz ayakları zayıf karaciğer işlevlerine sahip olunduğuna yönelik bir işaret olabilir. Birçok sebep yüzünden işlev kaybı yaşaması mümkün olan karaciğerde oluşan problemin sinyallerinden birisi de göz bölgesindeki kırışıklıklar ve kaz ayakları olabilir.

Kaz Ayakları Nasıl Önlenir?

Bol sebze ve meyve tüketin. Sigaradan uzak durun.

Gülümseyin.

Düzenli egzersiz yapın.

Güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanın.

Gözlerinizi ovuşturmayın.

Sırtüstü uyuyun.

Uykusuz kalmayın.

kalmayın. Toksinlerden olabildiğince uzak durun.

Stres ten uzak durun.

ten uzak durun. Cildinizi nemli tutun.

Vücudun farklı bölgeleri için üretilen kremleri göz çevresine uygulamayın.

Bilgisayar başında çok duruyorsanız gözlerinizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin.

1. Yaş maya

Kaz ayakları için yaş maya kullanabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler şunlardır; bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı süt, bir çay kaşığı yaş maya.

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Macun kıvamını alıncaya dek karıştırmayı sürdürün. Maya beklediği durumda kabaracağı ve yüze sürülemeyeceği için karışımınız macun kıvamını aldıktan sonra fazla