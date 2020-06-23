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Kaz ayakları nasıl yok edilir, etkili maskeler, kremler ve egzersizler

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşlanmaya bağlı olarak ya da kimyasal etkiler ve psikolojik yıpranma yüzünden ortaya çıkan kaz ayakları, yüzde pek istenmeyen bir görüntü oluşturabilir.

Kaz ayakları nasıl yok edilir, etkili maskeler, kremler ve egzersizler

Yaşlanmaya bağlı olarak ya da kimyasal etkiler ve psikolojik yıpranma yüzünden ortaya çıkan kaz ayakları, yüzde pek istenmeyen bir görüntü oluşturabilir. Fakat evde uygulanabilecek birçok yöntem sayesinde kaz ayaklarından basit ve ucuz yollarla kurtulmak mümkün.

Kaz Ayakları Neden Olur?

Kolajen üretimi azaldığında ciltte kırışıklıklar oluşabilir. Ayrıca beslenme yetersizlikleri, çevre kirliliği, kötü alışkanlıklar, güneş radyasyonu gibi dış etmenler ve vücudun yeteri kadar

nemlendirilmemesi de kaz ayağına neden olur.

Kaz Ayakları Ne Anlama Gelir?

Erken yaşlarda oluşan kaz ayakları zayıf karaciğer işlevlerine sahip olunduğuna yönelik bir işaret olabilir. Birçok sebep yüzünden işlev kaybı yaşaması mümkün olan karaciğerde oluşan problemin sinyallerinden birisi de göz bölgesindeki kırışıklıklar ve kaz ayakları olabilir.

Kaz Ayakları Nasıl Önlenir?

  • Bol sebze ve meyve tüketin. Sigaradan uzak durun.
  • Gülümseyin.
  • Düzenli egzersiz yapın.
  • Güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanın.
  • Gözlerinizi ovuşturmayın.
  • Sırtüstü uyuyun.
  • Uykusuz kalmayın.
  • Toksinlerden olabildiğince uzak durun.
  • Stresten uzak durun.
  • Cildinizi nemli tutun.
  • Vücudun farklı bölgeleri için üretilen kremleri göz çevresine uygulamayın.
  • Bilgisayar başında çok duruyorsanız gözlerinizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin.

Kaz Ayakları Nasıl Yok Edilir?

1. Yaş maya

yaş maya

Kaz ayakları için yaş maya kullanabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler şunlardır; bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı süt, bir çay kaşığı yaş maya.

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Macun kıvamını alıncaya dek karıştırmayı sürdürün. Maya beklediği durumda kabaracağı ve yüze sürülemeyeceği için karışımınız macun kıvamını aldıktan sonra fazla

bekletmeden kaz ayaklarının olduğu sorunlu bölgeye uygulayın. Göz kapaklarına da yavaş yavaş masaj yapar gibi yedirin. Daha sonra yirmi dakika kadar bekleyin.

Maskenin akmaması için sırtüstü yatmanız ve gözlerinizi kapalı tutmanız daha doğru olacaktır. 20 dakika geçtikten sonra ılık suyla maskeyi cildinizden temizleyin. Bu işlemi gerçekleştirirken sert hareketlerde bulunmaktan ve gözlerinizi ovuşturmaktan kaçınmalısınız.

Ayrıca kaz ayaklarına zeytinyağı da iyi gelir. Temizlik işi sona erdikten sonra bir parça pamuğun üzerine bir miktar zeytinyağı damlatıp yavaş hareketlerle göz çevrenizi nemlendirebilirsiniz.

2. Hint yağı

hint yağı

Kaz ayakları için evde maske hazırlamak isteyenler Hint yağından faydalanabilirler. Hint yağı sayesinde yumuşayan cilt daha canlı bir hal alır.

Her gece düzenli bir şekilde yatmadan evvel kırışıklıkların olduğu bölgelere birkaç damla Hint yağı uygulayın. Hint yağını göz bölgesine yavaş hareketlerle masaj yaparak yedirin. Yağı cildinizi sürdükten sonra hemen

yıkamayın. Etkisini tam anlamıyla sağlaması için gece boyu yüzünüzü yağlı bırakıp sabah uyandığınızda yıkarsanız daha iyi olur.

Alternatif olarak çay tabağının içerisinde bir kaşık susam yağı ile bir kaşık Hint yağını güzelce karıştırın ve daha sonra pamuk ya da başka bir materyal aracılığıyla kırışıklıkların ve kaz ayaklarının olduğu bölgeye uygulayın. Bu karışımı da geceleri yatmadan önce uygulayabilirsiniz.

3. Süt

süt

Lipidler, amino asitler, mineraller ve vitaminler bakımından son derece zengin olan süt, cilt dostu bir doğal üründür. İçeriğindeki A ve E vitaminleri sayesinde hücrelerin yenilenmesine, yüksek antioksidan gücü ile kimyasal kirleticilerin neden olduğu cilt üzerindeki doku hasarlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Süt yağları ise cildin nemli ve yumuşak tutulmasını sağlar.

Bir miktar sütün içine bir bez ya da pamuk batırın ve batırdığınız pamuk veya bezle yüzünüze, başta kaz ayaklarının olduğu bölgeler olmak üzere tüm göz çevrenize ufak dokunuşlar yapın. 10-15 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayarak temizleyin. Eğer daha fazla faydasını görmek istiyorsanız sütün içerisine bir tatlı kaşığı bal ya da bir çay kaşığı badem yağı ilave edebilirsiniz. Bu uygulamayı sabah ve akşamları gerçekleştirmeniz daha doğru olacaktır.

4. Yeşil çay

yeşil çay

Antioksidan özelliğiyle tanınan yeşil çay, cilde uygulandığı zaman cilt dokularındaki oksidatif hasarın azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki kateşinler sayesinde cilt gerginleşir ve kırışıklıklar azalır.

Soğuk yeşil çayla yüzünüzü yıkayabileceğiniz gibi buna alternatif olarak bir pamuğu yeşil çayın içerisine batırıp kaz ayaklarının olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz. Yeşil çay sadece yatıştırıcı etki göstermez, yaşlanma karşıtı cilt terapisine de destek olur. Yeşil çaya demlenme aşamasında birkaç damla limon suyu eklerseniz anti aging etkisi artacaktır.

5. Yumurta akı

yüze yumurta akı uygulamak

Yumurtanın beyazı kururken cilt dokusunun çekilmesini sağlar ve bu sayede cilt sıkılaşır, pürüzsüz hale gelir. Üstelik cilt üzerindeki gözeneklerde yer alan kirler için de derin bir temizleyici etki sağlar.

Yumurtayı kırın ve beyazını ayırıp bir kabın içerisinde köpürene dek çırpın. Soğuk suyla yıkamış olduğunuz yüzünüze yumurta akını uygulayın. Maske kurumaya başlayınca cildinizin gerginleştiğini hissedeceksiniz. İlk kat kuruyunca ikinci katı uygulayın ve maskenin yüzünüzde 10-20 dakika kadar kalmasını sağlayın. Sonrasında ılık suyla maskeyi çıkartabilirsiniz. Haftada iki defa uygulamanız faydalı olacaktır.

6. Doğal krem

kırışıklık için krem

Kaz ayakları için en iyi krem, şüphesiz ki kendi cilt yapınıza uygun bir şekilde, doğal malzemelerle hazırlayacağınız bir karışımdan başkası olmayacak. Bu krem için gerekli olan malzemeler şunlardır: 10 mg aloe vera jeli, 2-3 damla buhur uçucu yağı, 10 ml karite yağı, 1-2 damla misk, 1 tane E vitamini jeli, 10 mg hindistan cevizi yağı.

Kaz ayaklarından kurtaran yağlardan biri olan Hindistan cevizi yağı ile karite yağını benmari usulü eritin. Daha sonra bu karışımı bir porselen kasenin içine dökün. Üzerine aloe vera jeli ilave edin. Ardından üç damla buhur uçucu yağı ve E vitamini kapsülünü de ilave edip güzelce karıştırın. En son miski ekleyip ortaya çıkan kremi bir krem kutusuna aktarabilirsiniz.

Cilt için rahatlatıcı ve serinletici etki de sağlayacak olan bu krem sayesinde cildinizi nemlendirebilir var olan kırışıklıkları ortadan kaldırabilirsiniz.

Kırışıklıkları önlemek için çeşitli yöntemler:

7. Egzersiz

kaz ayağı egzersiz

Oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilen kaz ayağı kırışıklıkları için egzersizler mevcuttur. Yüz yogası olarak da bilinen bu egzersizleri gerçekleştirmek için kaz ayaklarının olduğu bölgeyi parmak uçlarınızla aşağı ve yukarı hareketlerle sıkıştırın ve baskı uygulayın. Bu masajı sabahları ve öğlenleri onar dakika kadar uygulayabilirsiniz.

8. Havuç maskesi

havuç

Sadece bir adet havuç ve bir çay kaşığı badem yağı ile havuç maskesi hazırlayabilirsiniz. İlk olarak havucu katı meyve sıkacağına koyun ve suyunu çıkarın. Daha sonra havuç suyuna bir çay kaşığı bademi ilave edip güzelce karıştırın ve karışımı buzdolabında iki saat soğumaya bırakın. Soğuyan maskeyi göz çevrenize sürdükten sonra yarım saat bekleyin ve sonrasında soğuk suyla bölgeyi temizleyin.

9. Salatalık maskesi

salatalık maskesi

Salatalığın içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde kaz ayaklarının izleri azaltılabilir. Evde hazırlaması en kolay yöntemlerden biri olan salatalık maskesi için salatalığın kabuğunu soyup rendeleyin. Daha sonra rendelenmiş salatalığı bir tabağa koyarak buzdolabına atın. Bir saat soğumasını bekledikten sonra salatalığın posasını çıkarıp göz çevrenize yerleştirin. Bir koltuğa uzanarak 20 dakika bekleyin. Daha sonra soğuk suyla bölgeyi temizleyebilirsiniz. İsterseniz salatalık dilimleriyle göz çevrenizi ovalayabilirsiniz.

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