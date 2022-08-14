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Kaza sonrası ilginç diyalog! Biri 'Uyumadım' dedi, diğeri ise patronuyla görüntülü konuştu

14.08.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda iki tur minibüsü kazaya karıştı. Minibüslerin çarpıştığı kaza sonrası şoförler arasındaki diyalog ilginç anlara sahne oldu. Şoförlerden biri kazaya ilişkin, "Uyumadım, telefonla konuşuyordum" derken, diğeri de suçsuz olduğunu patronuna ispatlamaya çalıştı. Öte yandan kazada bir turist ise yaralandı.

Kaza sonrası ilginç diyalog! Biri 'Uyumadım' dedi, diğeri ise patronuyla görüntülü konuştu

Antalya’da iki tur minibüsünün karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri "Uyumadım, telefonla konuşuyordum" derken, diğer sürücü ise patronunu görüntülü arayarak suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştı.

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Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Ender K.’nın kullandığı tur minibüsü, Aşağı Işıklar kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamete gitmekte olan Mustafa O.’nun kullandığı tur minibüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından tur minibüslerinde bulunan yolcular olay yerine gelen diğer tur otobüsüne aktarılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın turist ambulanstaki tedavisinin ardından uçağa yetişebilmek için hastaneye gitmeyi kabul etmezken, kendilerini havalimanına götürecek araç gelinceye kadar yanındaki erkek arkadaşına sarılıp bekledi. Aracın gelmesinin ardından ise turistler yoluna devam etti.

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"UYUMADIM TELEFONLA KONUŞUYORDUM, SİGORTAM KARŞILAR"

Kazaya karışan minibüsün şoförü kendisine çarpan aracın sürücüsünün uyuduğunu ileri sürerken, arkadan çarpan ve elinden yaralanmasına rağmen hastaneye gitmeyen sürücü Ender K. uyumadığını savundu. Ender K., "Yoldan alacağım bir müşteri ile telefon görüşmesi yapıyordum. Bir anda önümde gitmekte olan araca arkadan çarptım. Suçlu benim. Benim sigortam diğer aracın masraflarını karşılar" dedi.

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PATRONUYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPTI, GAZETECİLERİ ŞAHİT GÖSTERDİ

Kendisinin hiçbir suçu olmadığını, kaza yapmış bir sürücü damgası yemek istemediğini belirten minibüs sürücüsü Mustafa O. ise, patronunu görüntülü arayarak “Benim hiçbir suçum yok. Çarpan arkadaş sizin önünüzde kazada suçun kendisinde olduğunu kabul ediyor. Gazeteci arkadaş da diğer şoförün beyanlarını kayıt yaptı” diyerek patronuna suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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