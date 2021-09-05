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Kaza sonrası oğlunun üzerindeki kanı suyla temizledi

05.09.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, Fevzi Ak’ın kullandığı otomobil, plakası alınamayan otomobilin sıkıştırması sonucu kaza geçirdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Fevzi Ak, vücudunun çeşitli yerlerine kan sıçrayan 3 yaşlarındaki oğlunun üzerini suyla temizledi.

Kaza sonrası oğlunun üzerindeki kanı suyla temizledi

Kaza, saat 21.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Fevzi Ak, otomobiliyle Akdeniz Üniversitesi istikametinde seyir halindeyken, iddiaya göre plakası alınamayan siyah renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracın kontrolünü yitirdi. Otomobil refüje çıktıktan sonra yan yolda durabildi.

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Kazayı görenler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Fevzi Ak'ın eşi Nesli Ünal Ak ile Hamdiye Tülcan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

ÜZERİNDEKİ KANI SUYLA TEMİZLEDİ

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, otomobilde 5 kişinin olduğu ve 3 yaşlarındaki erkek çocuğun korktuğu dikkati çekti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kazadan yara almadan kurtulduğu belirlenen çocuğun bacaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine sıçrayan kanı ise babası su ile temizledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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