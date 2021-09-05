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Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

05.09.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada öğretmen Nihal Bıkım (54) ve babası Fehmi Bıkım (90) hayatını kaybetti.

Kocaeli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu geçişi Çayırova ilçesi Şekerpınar yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinde 1 panelvan, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan öğretmen Nihal Bıkım, babası Fehmi Bıkım ile isimleri öğrenilemeyen annesi ve kardeşi yaralandı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi ve annesinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Sapanca Kemalettin Sami Paşa Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olan Nihal Bıkım ile babası Fehmi Bıkım’ın yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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