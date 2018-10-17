Kaza yapan sürücü uçurumdan güçlükle kurtarıldı

Menteşe ilçesinde yoldan çıkarak 20 metrelik uçuruma devrilen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı.
Menteşe-Yatağan karayolu Akçaova mevkisinde Okan Özdemir'in kullandığı ve plakası tespit edilemeyen otomobil, yoldan çıkarak 20 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Büyükşehir Belediye AKS ekipleri sevk edildi.
Uçurumda ağaçlara çarparak güçlükle duran otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak sedyeye alındı.
Kurtarma ekipleri tarafından patika yoldan ambulansa ulaştırılan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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