HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yaptı, yaralı kurtulup aracını tarlaya sakladı

Kaza yaptı, yaralı kurtulup aracını tarlaya sakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 07:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü önce kaza yaptı, daha sonra otomobilini yol kenarında bulunan tarlaya sakladı.

Kaza saat 03.30 sıralarında Kuşadası-Söke karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü İsmail Y., Kuşadası’ndan Söke’ye dönüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Yaralı halde araçtan inen İsmail Y. ve yanında bulunan arkadaşı, kazalı aracı yol kenarında bulunan tarlaya saklayarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine gitti.

Vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve Söke Bölge Trafik ekiplerine bildirdi.

30 DAKİKA ARADIKLATI ARACI TARLADA BULDULAR

Kazalı aracı yaklaşık 30 dakika arayan görevliler yol kenarında bulunan bir tarlada buldu. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirilirken sürücü İsmail Y.’nin alkollü olduğu öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Esenler'de gecekondu alev alev yandıEsenler'de gecekondu alev alev yandı
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
1/
Anahtar Kelimeler:
Aydın Kaza Kuşadası

En Çok Okunan Haberler

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

35 yıl sonra yeniden bir araya geldiler

35 yıl sonra yeniden bir araya geldiler

Ekipler Rojin için harekete geçti

Ekipler Rojin için harekete geçti

Minibüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Minibüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Saman balyalarının arasından çıktı

Saman balyalarının arasından çıktı

Diğer Haberler
Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

İstanbul'da deprem!

Esenler'de gecekondu alev alev yandı

Esenler'de gecekondu alev alev yandı

Malatya’da emniyet düğmeye bastı! Gözaltındaki 14 lkişi tutuklandı

Malatya’da emniyet düğmeye bastı! Gözaltındaki 14 lkişi tutuklandı

Dünya Kadınlar Günü’nde! Kanlar içinde bıçaklanmış halde bulundu

Kanlar içinde bıçaklanmış halde bulundu

Polisten kaçan servis minibüsü otomobile çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Polisten kaçan minibüs otoyolu savaş alanına çevirdi

Manisa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

Manisa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.