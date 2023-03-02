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  4. Kazada anı araç kamerasına yansıdı! Yarış yapan lüks otomobiller hurdaya döndü

Kazada anı araç kamerasına yansıdı! Yarış yapan lüks otomobiller hurdaya döndü

02.03.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da çevre yolunda yarışan iki araç birbirine çarptı. Kaza başka bir aracın kamerasına yansırken, iki lüks otomobil ise hurdaya döndü.

Kazada anı araç kamerasına yansıdı! Yarış yapan lüks otomobiller hurdaya döndü

Ankara'daki kaza geçen 24 Şubat günü 01.00 sıralarında, Ankara'da çevre yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri bilinmeyen üç lüks otomobilin birbiriyle yarıştığı anlar, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

HURDAYA DÖNDÜLER

Görüntülerde; trafiği tehlikeye sokarak yarışan lüks otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yarıştığı başka bir lüks otomobile arkadan çarptı.

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Her iki otomobilin de büyük hasar gördüğü kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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trafik kazası Ankara

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