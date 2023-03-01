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Beykoz'da feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, sürücü hayatını kaybetti

01.03.2023 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde gece saatlerinde yaşanan feci kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin önden girip arkadan çıktığı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Beykoz'da feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza gece saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaren B.'nin (22) kullandığı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere hızla çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile otomobilin önünden giren bariyer arkadan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Yaren B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Yaren B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis başka kazaların yaşanmaması için yolda tedbir alırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.(DHA)


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