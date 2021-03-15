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Kazada yaralanan genç 74 gün sonra öldü

15.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Kazada yaralanan genç 74 gün sonra öldü

Şanlıurfa’da motosikletle geçirdiği trafik kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da motosikletle geçirdiği trafik kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. 31 Aralık 2020 tarihinde arkadaşı M.K. ile motosikletle seyir halindeki Ahmet Çetin (17) motosikletli polis ekibiyle çarpıştı. Kazada, bir polis memuru ile motosiklet sürücüsü Ahmet Çetin Genç ve yanındaki arkadaşı M.K.yaralandı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Çetin Genç, 74 gündür tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün gece hayatını kaybetti. Genç, otopsisinin ardından yakınları tarafından Haran Kapı Mezarlığında defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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