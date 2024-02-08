Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kazakistan'da bir kadın doğum gününde kocasına 'ikinci eş' hediye etti! Böyle hediye ne görüldü ne de duyuldu

    Kazakistan'da bir kadın doğum gününde kocasına 'ikinci eş' hediye etti! Böyle hediye ne görüldü ne de duyuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.02.2024 13:16 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kazakistan'da bir doğum günü kutlamasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratamayı başardı. Söz konusu görüntülerde doğum günü sahibi olan adamın karısı onun için herkesi şaşkına çeviren bir hediye hazırladı. Genç kadın kocasına doğum gününde 'ikinci eş' hediye edince sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir doğum günü partisi kullanıcılar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kazakistan'da kaydedilen doğum günü görüntülerinde bir kadın kocasına verdiği hediyeyle doğum gününün sınırlarını zorladı.

    'İKİNCİ EŞ' HEDİYE ETTİ

    kapak1

    Kadın eşinin doğum gününü kutladıktan sonra adamın pastasını başka bir kadın getirdi. Kocasının yanına yaklaşan eş, pastayı getiren kadının hediye olduğunu söyledi. Durumu anlayamayan kocasına kadın 'ikinci eş' hediye ettiğini anlattı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    4

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepkisiz kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Oldu olacak değişim kartı da koysaymış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bari hediye peketi yapsaydın" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu kabul etmem mümkün değil" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

     Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

    Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

     Müstehcen yıldızın şüpheli ölümü! Taciz iddiaları gündemdeydi

    Müstehcen yıldızın şüpheli ölümü! Taciz iddiaları gündemdeydi

     Müstehcen yıldızdan şoke eden itiraf! "Cinsellik çok sıkıcı"

    Müstehcen yıldızdan şoke eden itiraf! "Cinsellik çok sıkıcı"

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dövmelerinin sayısını açıkladı! "Tenini görmek bile mümkün değil"Dövmelerinin sayısını açıkladı! "Tenini görmek bile mümkün değil"
    'Erkeklerin penisini gizlice kontrol ediyorum' dedi! "Çuval kontrolü"'Erkeklerin penisini gizlice kontrol ediyorum' dedi! "Çuval kontrolü"
    Vefat eden babasının telefona mesaj gönderdi! Cevabı şaşırttıVefat eden babasının telefona mesaj gönderdi! Cevabı şaşırttı
    Anahtar Kelimeler:
    Kazakistan hediye doğum günü
    En Çok Okunan Trend Haberler
    AYM kararları kesindir, gerçek ve tüzel kişileri bağlar

    AYM kararları kesindir, gerçek ve tüzel kişileri bağlar

    Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

    Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

    Vefat eden babasının telefona mesaj gönderdi! Cevabı şaşırttı

    Vefat eden babasının telefona mesaj gönderdi! Cevabı şaşırttı

    'Erkeklerin penisini gizlice kontrol ediyorum' dedi! "Çuval kontrolü"

    'Erkeklerin penisini gizlice kontrol ediyorum' dedi! "Çuval kontrolü"

    Halteri yanlış kaldırınca altına kaçırdı! Böyle yardım istedi

    Halteri yanlış kaldırınca altına kaçırdı! Böyle yardım istedi

    Dövmelerinin sayısını açıkladı! "Tenini görmek bile mümkün değil"

    Dövmelerinin sayısını açıkladı! "Tenini görmek bile mümkün değil"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.