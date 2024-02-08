Kazakistan'da bir kadın doğum gününde kocasına 'ikinci eş' hediye etti! Böyle hediye ne görüldü ne de duyuldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir doğum günü partisi kullanıcılar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kazakistan'da kaydedilen doğum günü görüntülerinde bir kadın kocasına verdiği hediyeyle doğum gününün sınırlarını zorladı.

'İKİNCİ EŞ' HEDİYE ETTİ

Kadın eşinin doğum gününü kutladıktan sonra adamın pastasını başka bir kadın getirdi. Kocasının yanına yaklaşan eş, pastayı getiren kadının hediye olduğunu söyledi. Durumu anlayamayan kocasına kadın 'ikinci eş' hediye ettiğini anlattı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepkisiz kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Oldu olacak değişim kartı da koysaymış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bari hediye peketi yapsaydın" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu kabul etmem mümkün değil" dedi.