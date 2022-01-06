HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan olaylarında son durum ne?

Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan olaylarında son durum ne?

06.01.2022 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’da yaşanan gelişmeler dünya basının gündeminde bulunuyor. Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenmiş olan protestolar nedeniyle istifa ettiği duyurulmuştu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti. Peki Kazakistan'da neler oluyor? İşte Kazakistan'da son durum...

Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan olaylarında son durum ne?

Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar nedeniyle istifa ettiği duyurulmuştu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Alihan Smailov üstlenecek. Peki Kazakistan'da neler oluyor?

KAZAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Kazakistan’ın batısında yer alan Janaözen kentinde, sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamma karşı çıkan sürücülerin protestoları ülke geneline yayılmıştı. Protesto sonucu ise Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilmişti. OHAL hakkında Cumhurbaşkanı Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması sebebiyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kazakistan'ın eski başkenti olan Almatı'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler gece boyuna devam etmişti. Polis, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti. Süren protesto daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçramış ve göstericiler valilik binasının yer aldığı meydana toplanmıştı. Sonrasında ise bölgedeki büyük petrol sahalarında çalışan işçiler de gösterilere destek vermişti.

Kısa sürede Kazakistan’ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin yer aldığı batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral gibi şehirlerde düzenlenen destek amaçlı protesto gösterileri ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.
Kurulmuş olan özel hükümet komisyonu ise, Aktau’da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini duyurmuştu. Fakat buna rağmen devam eden gösterilerde mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atılmış ve sosyoekonomik durum hakkında çeşitli talepler dile getirilmişti.

RUSYA ASKER GÖNDERİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'nü müdahale etmeye çağırmasının sonrasında Rusya, ayaklanmayı bastırmak için Kazakistan'a asker gönderme kararı aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
20 yıldır aranıyordu! Mafya babasını o uygulama yakalattı20 yıldır aranıyordu! Mafya babasını o uygulama yakalattı
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.