Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan olaylarında son durum ne?

Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar nedeniyle istifa ettiği duyurulmuştu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Alihan Smailov üstlenecek. Peki Kazakistan'da neler oluyor?

KAZAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Kazakistan’ın batısında yer alan Janaözen kentinde, sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamma karşı çıkan sürücülerin protestoları ülke geneline yayılmıştı. Protesto sonucu ise Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilmişti. OHAL hakkında Cumhurbaşkanı Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması sebebiyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kazakistan'ın eski başkenti olan Almatı'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler gece boyuna devam etmişti. Polis, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti. Süren protesto daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçramış ve göstericiler valilik binasının yer aldığı meydana toplanmıştı. Sonrasında ise bölgedeki büyük petrol sahalarında çalışan işçiler de gösterilere destek vermişti.

Kısa sürede Kazakistan’ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin yer aldığı batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral gibi şehirlerde düzenlenen destek amaçlı protesto gösterileri ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Kurulmuş olan özel hükümet komisyonu ise, Aktau’da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini duyurmuştu. Fakat buna rağmen devam eden gösterilerde mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atılmış ve sosyoekonomik durum hakkında çeşitli talepler dile getirilmişti.

RUSYA ASKER GÖNDERİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'nü müdahale etmeye çağırmasının sonrasında Rusya, ayaklanmayı bastırmak için Kazakistan'a asker gönderme kararı aldı.



