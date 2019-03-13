HABER

Kazakistan'da "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşları durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

Kazakistan'da "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşları durduruldu

Kazakistan’da "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşlarının geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Scat Havayolları şirketine ait ülkedeki tek "Boeing 737 Max 8" uçağının uçuşlarının bugün itibariyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının pazar günü düşmesinin ardından İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, bu uçakların uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldıGebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı
Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardıHatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boeing 737 Max 8 kazakistan uçuş yasağı

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama! Yağışlar devam edecek

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama!

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Ankara ve İzmir'de DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Yurda giriş yapınca polis düğmeye bastı!

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.