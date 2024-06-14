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  4. Düzce Belediyesi'nden personeline Babalar Günü sürprizi! İş güvenliği eğitimi için geldiler gözyaşlarını tutamadılar

Düzce Belediyesi'nden personeline Babalar Günü sürprizi! İş güvenliği eğitimi için geldiler gözyaşlarını tutamadılar

14.06.2024 21:33
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Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
14.06.2024 21:33
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Düzce Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla personeline büyük bir sürpriz yaptı. İş güvenliği eğitimine geldiklerini sanan belediye personeli karşılarında çocuklarının videolarını görünce duygusal anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi'nin hazırladığı video sosyal medyada gündem oldu.

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İş güvenliği eğitimi için toplantı salonuna gelen belediye personeli, eğitim videosu izlerken bir anda karşılarında çocuklarını buldu.

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BABALARINA ÇİFTE SÜRPRİZ YAPTILAR

Çocuklarının Babalar Günü'nü kutladığı videoyu izleyen çalışanlar duygusal anlar yaşadı.
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Bazı kişiler gözyaşlarını tutamazken, bir sürpriz daha yaşandı ve çocuklar ellerinde çiçeklerle salona gelerek babalarına sarıldı.

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü o anları "Fedakâr çalışma arkadaşlarımızın biricik evlatları babalarını anlattı. Sabır tohumlarını sevgi ile büyüten tüm babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun." notuyla paylaştı.

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Babalar Günü Düzce
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