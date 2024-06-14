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  4. Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 ölü, 6 yaralı... Kurbanlık almak için gelmişlerdi

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 ölü, 6 yaralı... Kurbanlık almak için gelmişlerdi

14.06.2024 15:40
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde canlı hayvan pazarına kurbanlık almak için geldiklerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Faruk Yiğiter (49) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 2 ailenin arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga sonrası 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 ölü, 6 yaralı... Kurbanlık almak için gelmişlerdi

Korkunç olay, sabah saatlerinde Hayriye Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin üyeleri, kurbanlık almak için geldikleri pazarda karşılaşınca tartışmaya başladı.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup tabancalar ile birbirine ateş açtı. Silahlı kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ve olayla ilgisi bulunmayan Faruk Yiğiter yaşamını yitirdi, A.D. (59), V.D. (21), M.G. (69), M.E.H. (30), S.G. ( 53) ve M.E.K. (30) yaralandı.

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Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Faruk Yiğiter'in cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Kavgaya karışan ve kaçmaya çalışan 1 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı kavga
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