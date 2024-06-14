Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 ölü, 6 yaralı... Kurbanlık almak için gelmişlerdi

Korkunç olay, sabah saatlerinde Hayriye Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin üyeleri, kurbanlık almak için geldikleri pazarda karşılaşınca tartışmaya başladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup tabancalar ile birbirine ateş açtı. Silahlı kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ve olayla ilgisi bulunmayan Faruk Yiğiter yaşamını yitirdi, A.D. (59), V.D. (21), M.G. (69), M.E.H. (30), S.G. ( 53) ve M.E.K. (30) yaralandı.

Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Faruk Yiğiter'in cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Kavgaya karışan ve kaçmaya çalışan 1 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





