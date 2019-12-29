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  4. Kazayı görenler hemen polisi aradı! Çok sayıda yaralı var!

Kazayı görenler hemen polisi aradı! Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 23:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otomobil seyir halinde iken otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır trafik kazası

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