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Kebap dumanı konseri iptal ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ Gaziantep Tanıtım Günleri'nde kapalı fuar alanında kebap yapılırken oluşan duman her yeri kaplayınca Mehmet Erdem'in vereceği konser iptal edildi.  İzmit Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen Kocaeli Gaziantep Tanıtım Günleri, bugün öğle saatlerinde başladı.

Kebap dumanı konseri iptal ettirdi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Gaziantep Tanıtım Günleri'nde kapalı fuar alanında kebap yapılırken oluşan duman her yeri kaplayınca Mehmet Erdem'in vereceği konser iptal edildi.
İzmit Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen Kocaeli Gaziantep Tanıtım Günleri, bugün öğle saatlerinde başladı. Gaziantep yöresine ait baharat, salça ve yemeklerin tanıtımının yapıldığı stantlarda kebap ve baklava çeşitleri ön plana çıktı. Fuarın açılış günü olması sebebiyle saat 20.00'de yapılması planlanan Mehmet Erdem konseri ise salonun kebap dumanıyla dolması nedeniyle ertelendi. Gün boyunca kebap pişirilen salonda, havalandırmaların yetersiz kalması nedeniyle kebap stantlarından yükselen duman tahliye edilemedi. Saat 20.00'de başlaması planlanan konser önce 21.00'e ertelendi. Duman tahliye edilemeyince ise konser iptal edildi.
Sahne önünde bekleyen kalabalığa seslenen bir görevli, "Elimizde olmayan nedenlerden dolayı, bu aşırı dumandan dolayı sanatçımız sahne alamayacak. Sizlerden çok özür diliyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Cuma ve Pazar günleri konserlerimiz var yine. Sizleri orada bekleyeceğiz. Kusura bakmayın sizleri buraya kadar yorduk. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere" diyerek konserin iptal edildiğini duyurdu. Bunun üzerine konseri dinlemek için salona gelen kalabalıktan bazı kişiler tepki gösterdi.

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Kebap dumanı konseri iptal ettirdiKebap dumanı konseri iptal ettirdiKebap dumanı konseri iptal ettirdiKebap dumanı konseri iptal ettirdi

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