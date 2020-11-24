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Kel insanlara özel flört aplikasyonu

24.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Kel insanlara özel flört aplikasyonu

Yeni bir flört sitesi, kel olan veya saçları seyrekleşen insanların, kendilerini tercih edecek kişilerle eşleşmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bald Dating isimli site, saçı olmayan veya çok az saçı olanların kapsayıcı bir ortamda aşkı bulmalarına yardım etmek istiyor.

Sitenin açıklamasında “Kel olmak bazı insanlar için zor olabilir ve kendilerine duydukları güveni kaybedebilirler. Bald Dating, kel olmanın kötü bir şey olmadığını göstermek için yaratıldı. Kel olmanızı dert etmeyecek hatta özel olarak bunu isteyen birçok insan var” sözleri yer alıyor.

Siteye katılmak için üyeler aranan iki şarttan en az birini karşılamak zorunda. Ya kendileri kel olmalı ya da kel biriyle çıkmak istemelilier.

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Sitenin yaratıcısı David Minns, daha önce de küçük penisli erkekler ve yalnızca kendilerinden 20 yaş küçük partnerler arayan kişiler için flört siteleri tasarladı.

Bald Daitng, beğeni düğmesiyle ilgilendiğiniz kullanıcılarla hemen iletişim kurmanızı sağlıyor. Sitede ayrıca fotoğraf gerekmiyor. Çıplaklığın ve cinsel resimlerin yayınlanmasının yasak olduğu siteye üyelik ücretsiz, ancak yakın zamanda VIP üyelik uygulaması başlayacak.

Kendisi de kel olan Minns, “erkeklerin saçsızlıktan utandığı ve flört sitelerinde şapka altına saklandığı ile ilgili haberlerden ilham aldığını” söyledi.

Dinky One adında ortalamanın altında penis büyüklüğüne sahip erkekler için arkadaşlık sitesi yaptığını söyleyen Minns, “Şimdiye kadar 100 binden fazla kişi üye oldu. Bugünün dünyasının yargılayıcı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak kendinize güvenirseniz her şey olur” dedi.

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