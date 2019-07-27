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Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma timlerince kurtarılan tatilci, tedavi altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

Vadide yürüyüşe çıkan 30 yaşındaki Yunus Akgün, şelale bölgesinde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.

Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Akgün, UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından sedyeye alınarak vadinin plajına taşındı.

Akgün, burada bekleyen tekneyle, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından Belcekız Plajı'na getirildi.

Buradan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Akgün, tedavi altına alındı.

Akgün'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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