Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

Elektrik tellerinin de zarar gördüğü fırtınada mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.

Kuzdere Mahallesi’ndeki Tekke Mezarlığı’nda bulunan iki adet asırlık çam ağacı, saat 17.00 sıralarında fırtına sebebiyle büyük bir gürültüyle devrildi.

Ağaçlardan biri caddenin karşı tarafındaki elektrik tellerinin üzerine düşerek telleri kopardı.

Bahçeye devrilen diğer elektrik direği de civardaki bazı konutlara giden elektrik tellerini kopardı.