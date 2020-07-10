Kemik kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Bu kemikler vücuda dik bir duruş verir ve vücudun hareket etmesini sağlayan kaslara bağlıdır. Bu sebeple kemiklerde meydana gelebilecek olan problemler vücutta kaslar gibi birçok önemli bölgeye etki edebilir. Kemiklerde meydana gelebilecek olan problemlerden birisi de kemiklerde kanser oluşumudur. Bu kanser oluşumu oluşabilecek olan problemler arasında en önemlisidir. Kemik İliği Kanseri Nedir? Kanser olarak bilinen durum vücuttaki hücrelerin kendiliğinden, kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile gerçekleşir. Bu organlarda veya dokularda gerçekleşebileceği gibi kemiklerde de gerçekleşebilir. Bu tür bir kanserin oluşması nadir olarak görülür. Meydana gelen bu kanser durumunun nedeni çoğu zaman bilinmez. İlk olarak kemikte bir bölümde ufak olarak başlayan tümör zaman içerisinde yayılarak sağlıklı olan dokuların bozulmasına ve kemiğin zaman içerisinde zayıflamasına yol açar. Bu zayıflamaya bağlı olarak kemiğin kırılganlığı artar ve zaman içerisinde kırılmalar meydana gelir. Meydana gelen tümörlerin çoğu iyi huylu olduğundan çok fazla bir hayati risk teşkil etmezler. Ancak kötü huylu kanserin kendini göstermesi durumunda gerekli önlemlerin alınmaması bu kanserin zaman içerisinde yayılmasına ve işlevin gösterilmemesine sebep olur. Bu kanserinin temel olarak iki ana türü bulunur ve bunlarda kendi altında gruplara ayrılabilir.

Birincil kemik kanseri, direkt olarak kemiğin kendi dokusunda meydana gelen kanser türüdür. Bu kanser türü de kendi içerisinde 2 gruba ayrılır. Birincil kanserin ilk grubu olan habis kanser türünde kanserin yayılması hızlı gerçekleşir ve hızlı bir büyüme gerçekleştirirler. Bu kanser türü hızlı yayılmaya bağlı olarak diğer organ sistemlerine eğimlidir. Bunun sonucunda zaman içerisinde bu kanser türü diğer organ ve dokular üzerinde gözlemlenebilir. Birincil kemik kanserinin ikinci bir türü ise selim karakterli kanserdir ve bunlar ilk kanser grubuna göre daha yavaş büyürler. Yayılmalarının ihtimali oldukça düşüktür. Herhangi bir ağrı oluşumuna sebep olmaz.

İkincil kemik kanseri direkt olarak kemik üzerinde oluşmaz. Öncelikli olarak kanser başka bir organ üzerinde gerçekleşir ve daha sonrasında sıçrayarak kemiğe ulaşır. Kemiğe ulaştıktan sonra kanser hücreleri buraya yerleşir ve burada yayılmaya başlar. Kemik Kanseri Evreleri Nelerdir? Kanser oluştuktan sonra yayılmaya başlar ve bu yayılma evre evre gerçekleşir. Kanserin ilerlemesi ile oluşan tahribatlar ve durumlar evrelere ayrılır ve bu şekilde kanserin hangi seviyede olduğu anlaşılır. Bu kanser 4 evreden oluşur ve zamanla kanser evreleri birer birer geçer. İlk evre kanserin kemik içerisinde bulunması ile sınırlı olur ve kemik dışına çıkmamış halidir. Daha sonrasında kemik üzerinde kemik yayılır ve yüksek dereceli bir hale gelir ve bu durum ikinci evreyi oluşturur. Ardından kemik üzerinde birden fazla bölgeye yerleşir ve çok şiddetli bir duruma gelir. Bu durum ise üçüncü evreyi oluşturur. Son olarak kanser yakınlarda bulunan lenf düğümlerine, akciğerlere veya çok daha uzak bölgelere yayılmaya başlar. Bu da son evreyi oluşturur. Kanser oluştuktan sonra tedavisi uygulanmazsa bütün bu evreleri geçer ve son evreye gelmiş olunur. Kemik Kanseri Nedenleri Nelerdir? Çoğu kanser türünün aksine bu kanserin ortaya çıkma sebebi tam anlamıyla bilinmez. Bu sebeple kesin olarak şunlar kemikte kanser oluşumuna sebep olur demek yanlış olur. Ancak bazı etkenler bu kanserin oluşmasının riskini arttırır. Bu risklerin çoğu çevresel kaynaklıdır ve bazı kronik durumlarda bu kanser türünün oluşmasının riskini arttırabilir.

1. Aşırı güneş ışınları Güneş ışınları her ne kadar vücudunuz için faydalı olsa da aşırı derecede vücudunuza gelmesi ciddi zararlara sebep olabilir. Kanser oluşması riskini arttırmada aşırı güneş ışınına maruz kalmak büyük rol oynar. Aşırı derecede gelen ışınlar kemiklerde kanser oluşmasının önemli riskleri arasında yer alır. 2. Bazı virüsler Virüsler bilindiği gibi çok ciddi hayati riskler oluşturabilir. Birçok önemli hastalığın oluşmasının riskini arttırır. Bu ciddi hastalıklardan birisi de kemik kanseridir. Bu kanser riski, virüslerin tetiklemesi ile ortaya çıkabilir. 3. Bazı enfeksiyon oluşumları Enfeksiyon oluşumları vücuda dışarıdan gelen zararlı mikroorganizmalar sonucunda meydana gelir. Bu organizmaların vücuda yerleşebilmesi durumu ancak bağışıklık sisteminin yeteri kadar faaliyet gösterememesi ile oluşur. Bu yerleşme sonucunda enfeksiyon kemiklerde kanser oluşumuna neden olabilir ve bu zaman içerisinde yayılır, yerleşir. 4. Vücut direncini kıran herhangi bir hastalık Vücutta meydana gelen hastalıklar vücut için birçok soruna yol açabilir. Bu hastalıklar oluşmaya başladığı andan itibaren vücudun direncine karşı faaliyet gösterir ve vücut direnci zaman içerisinde zayıflar. Bu zayıflamaya bağlı olarak vücutta birçok sorun meydana gelir. Bu sorunlardan bir tanesi de kemik kanseridir. Kemik kanseri oluştuktan sonra ilerlemeye başlar.

5. Sigara Sigara birçok açıdan vücuda zarar verir. Bu zararlar arasında en bilineni solunum yoluna verdiği zararlardır. Ancak solunum yolu dışında sigara başka hastalıkların oluşma riskini arttırabilir. Bu riskler arasında bu kanserin oluşum riski de yer alır. Bu risk sigara kullanımına bağlı olarak artabilir ve bu artış neticesinde kemik kanseri oluşumu gerçekleşebilir. 6. Aşırı ışınlara maruz kalmak Günlük hayatta güneş dışında birçok ışına dolaylı yollardan maruz kalabiliriz. Özellikle çalışma koşulları neticesinde maruz kalınan aşırı ışınlar vücuttaki kemiklerde kanser oluşumuna neden olabilir. Radyoaktif ışınlar vücuda ulaşarak vücuttaki hücrelere zarar vermeye başlar ve bu ışınların neticesinde zarar gören hücrelerden kanser meydana gelebilir. Bu durum kemiklerde de gözlemlenebilir. Kemik Kanseri Ağrısı Nasıl Olur? Kanser vücutta meydana geldikten sonra birçok sıkıntılı durumu oluşturur. Özellikle kemiklere yerleşim ile beraber ağrı oluşumu kendisini gösterebilir. İlk başlarda gelip geçici olarak kanser ağrı oluşumuna sebep olur. Başlarda önemsiz olarak gözükebilen bu durum aslında çok daha büyük bir tehlike hakkında haber verir. Çünkü zaman içerisinde yayılan kanser kemiklerdeki bozulmayı arttırarak daha çok ağrı oluşturur. Zamanla artan bu ağrı şiddetli ve sürekli olarak tekrar eden bir hale gelir. Bu ağrılar hareket etmeye bağlı olarak daha kötü bir hale gelebilir ve yumuşak dokularda aynı zamanda şişme oluşturabilir.

Kemik Kanseri Belirtileri Nelerdir? Bu kanser oluşumu başladıktan sonra vücutta birçok belirti meydana gelebilir. Bu belirtiler kimisi hafif olarak başlayabilir ve zaman içerisinde daha şiddetli bir hale gelebilir. Bu sebeple belirtilerin fark edilmesi durumunda direkt olarak kontrole gidilmelidir. 1. Ağrı Yukarıda da belirtildiği gibi ağrı oluşumları ilk başta hafif bir şekilde kendisini gösterir. Bu süreçte ağrıyı dindirmek için ağrı kesici kullanılması ağrıların azalmasını sağlar. Ancak zaman içerisinde ağrı kesiciler etkisini gösteremez. Çünkü kemikte meydana gelen tümör zamanla yayılmaya başlar. Tümörün yayılması ile birlikte hastada meydana gelen ağrılar genel olarak çok şiddetli ve sürekli bir haldedir. Aynı zamanda tümörün yayılmasıyla sık sık geceleri kötüleşme oluşur ve uykusuzluk gibi problemler ortaya çıkar. Bu tür tümörler kötü huyludur. Bunların aksine iyi huylu tümörler sadece yerleştikleri bölgeye bir baskı oluştuğu zaman ağrımaya sebep olur. 2. Topal yürüyüş Bilindiği gibi kemiklerde tümör oluşumları meydana geldikten sonra kemiklerde birçok sorun meydana gelir. Özellikle şiddetli ağrılardan dolayı kişinin kemiklerine baskı yapması zorlaşır. Bacak bölgelerinde meydana gelen ağrılardan dolayı kişi bacakları üzerine basmakta zorlanır veya tamamen basamaz. İyi huylu tümörlerde yerleşilen bölgeye baskı gelmesi neticesinde ciddi bir ağrı oluşur. Bu sebeple bacaktaki kemiklerde meydana gelen tümörler kişinin yürüyüşünü zorlaştırdığı için topal bir yürüyüşün gerçekleşmesine sebep olur.

3. Eklemlerde şişme ve sertlik oluşumu Kemiklerde kanser oluşması ile birlikte meydana gelebilecek olan sorunlardan birisi de eklemlerde şişme ve sertlik oluşmasıdır. Bu durum genellikle kanser hücrelerinin kemik dışarısına çıkarak yumuşak dokuya çıkması ile gerçekleşir. Buraya yerleştikten sonra burada yayılır ve zaman içerisinde yayılmaya bağlı olarak meydana gelen şişlik ilerler ve ciltte damarlanma olur. Bu bölgeye dışarıdan bakıldığında bölgede bulunan toplar damarlardaki artış rahatlıkla gözlemlenebilir. Bu durum eğer eklemlere yakın bölgelerde gerçekleşiyor ise aynı zamanda eklemelerde de şişlik gözlemlenebilir ve eklemler çok daha hassas bir hale gelir. Bu hassaslığa bağlı olarak eklemlerde sertleşme de gözlemlenebilir. Eklemlerde meydana gelen bu durum neticesinde hareket kabiliyeti sınırlanabilir ve ara ara ağrıma durumu oluşabilir. Şişlik ağrımadan sonra bu kanserin belirtileri arasında gözlemlenen en sık ikinci belirtidir. 4. Ateş Kemikteki kanserin meydana getirdiği sık belirtilerden birisi de yüksek ateş oluşumudur. Bu durum sıklıkla gözlenirken beraberinde kusmayı da oluşturur. Kemikteki kanserin ilerlemesine bağlı olarak vücut ısısı yükselebilir ve buna bağlı olarak kişide yüksek ateş oluşabilir. Yüksek ateşin meydana gelmesi ile birlikte kişide halsizlik veya güçsüzlük gibi durumlar oluşabilir. Bu sebeple gün içerisinde hissedilen halsizliğe bağlı olarak birçok faaliyet aksamaya uğrar.

5. Anemi ve kilo kaybı Anemi ve kilo kaybı kemikteki kanserin belirtileri arasında yer alır. Ancak bu belirtiler diğerlerine nazaran daha az sık görünür. Kilo kaybı ve anemi kemik kanserinin ilerlemesine bağlı olarak ilerleyebilir ve çok ciddi bir seviyeye ulaşabilir. Bu iki durumun ilerlemesi ortaya hayati bir riski çıkarır. Bunlarla beraber başka belirtilerin kendini göstermesi ile zaman içerisinde meydana gelen yıpranma çok daha fazla olur. Böylelikle sürekli bir agresiflik ve sıkıntı durumu oluşur. Özellikle kemikte meydana gelen kanserin başka yerlere sıçraması çok tehlikeli bir durumun oluşmasına sebep olabilir. 6. Kırık Kemikte kanserin oluşması ile beraber kemiklere kanser hücresi yayılmaya başlar. Bu hücreler kontrolsüz bir şekilde yayılır ve zaman içerisinde kemiği tüketmeye başlar. Bu tüketme ile beraber kemikte zayıflık oluşur ve kemiğin yapısı da iyice zayıflar. Bu denli zayıflayan kemik zorlanmalara veya dışarıdan gelecek olan darbelere karşı oldukça dirençsiz bir duruma girer. Böylelikle darbelerin gelmesi ile kırılmalar oluşur. İleri seviye kemik kanserlerinde kemikler kullanılamaz hale gelir. Ayrıca herhangi bir ufak burkulma ile birlikte kemikler kırılacak kadar hassaslaşır. Bu şekilde meydana gelen kırıklar sonucunda hissedilen ağrılar çok şiddetli olur ve hissedilen normal ağrıda artmış olur.

Kemik Kanseri Ölümcül Müdür? Kemikteki kanser bilindiği gibi ilerleyen bir hastalıktır ve ilerlemeye bağlı olarak oluşturduğu etkilerin şiddeti de artar. Bu sebeple kanserin ilerlemesi ile birçok riskte ortaya çıkar. Kanserin ilerlemesi yukarıda da bahsedildiği gibi evre evredir ve her bir evre için farklı sonuçlar ortaya çıkar. Kanserin ilerlemesi ile son evrelere yaklaşılır ve son evrelerde artık beklenen durum ölümdür. Kanser ilerledikçe oluşturulan tahribatlar çok üst düzeylere çıkar ve bu sebeple geri döndürülemez bir duruma ulaşır. Kemik Kanseri Yaşam Süresi Bu kansere yakalanmış olmanız durumunda ne kadar bir yaşam sürenizin kaldığını söylemek pek mümkün değildir. Çünkü bu durum birçok etkene bağlıdır. İlk olarak yaşınız büyük bir etken durumundadır. Çünkü yaşlı bireylerin kanser hastalığından alacakları zarar daha fazla olur. Ayrıca kanserin teşhisinin gerçekleştirildiği aşamada büyük önem taşır. Bilindiği gibi erken teşhis ile erken tedavi başlatılarak daha çabuk atlatabilmeniz mümkündür. Bir diğer etken ise bağışıklık sisteminizin ne kadar güçlü olduğudur. Bağışıklık sisteminizin güçlü olması kansere karşı sizi dirençli kılar. Yaşam tarzınıza bağlı olarak kanserin etkilerinin şiddeti de değişir. Son olarak kanser için uygulanacak olan tedavi kanserden kurtulabilmeniz için önemlidir. Uygun tedavi yöntemi ile kanserden kurtulabilirsiniz. Aksi taktirde kurtulmak için geç olur ve bu durum sizin için ölümle sonuçlanabilir.