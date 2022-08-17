Kemoembolizasyon nedir, nasıl uygulanır?

Aynı zamanda, kanseri besleyen damarlar da tıkanarak kanser hücrelerinin besinsiz ve oksijensiz kalması ile çifte etki sağlanır. TAKE ve TACE olarak da adlandırılır.

Konusunda ehil olan Girişimsel Onkoloji ile ilgilenen Girişimsel Radyoloji uzmanları tarafından uygulanan hedefe yönelik lokoregional (lokal) kanser tedavi yöntemlerindendir. Girişimsel Radyoloji ve Girişimsel Onkoloji alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Murat Cantaşdemir, karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan kemoembolizasyon hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

HANGİ KANSER TÜRLERİNİN TEDAVİSİNDE TERCİH EDİLİR?

Cerrahi tedaviye ve karaciğer nakline uygun olmayan karaciğer kanseri (HCC ve kolanjiyokarsinom) ve kemoterapiye cevap vermeyen dirençli karaciğer metastazı (kolon, meme, akciğer, pankreas, nöroendokrin, mide kanseri metastazı gibi) tedavisinde kullanılır.

HCC (hepatosellüler karsinom) tanılı cerrahi tedaviye veya karaciğer nakline uygun olmayan hastalar, kemoembolizasyon tedavisi sonrası cerrahi tedaviye veya karaciğer nakline uygun hale dönüşebilir (down staging).

Siroz ve HCC birlikteliği olan ve karaciğer nakline uygun olan hastalara, HCC ilerlemesin ve bekleme listesinden düşmesin diye kemoembolizasyon tedavisi uygulanabilir (bridging, köprüleme).

Cerrahi tedavi şansı olmayan karaciğer içi kolanjiyokarsinom tedavisinde uygulanabilir.

NASIL UYGULANIR?

Lokal anestezi altında anjiyografi ile yapılır. Kasık veya el bileği bölgesindeki atardamardan girilerek çok ince mikro kateterle karaciğerdeki kanseri besleyen damarlara ulaşılır. Kanseri besleyen damarlara ilaç yüklü mikroküreler enjekte edilir. Amaç, kanser dokusuna yüksek dozda kemoterapi ilacı vermek, besleyici damarları tıkayarak kanser hücrelerini besinsiz-oksijensiz bırakmak ve ölmesini sağlamaktır.

Sabah erken aç karnına gelinmesi istenir. Damar yolu açılarak kan tahlili için kan örneği alınır. İşlem ağrısızdır, cerrahi kesi ve dikiş içermez. 1-2 saat sürer, 1 gece hastane yatışı olacaktır, hastalar 2 gün sonra çalışma hayatına dönebilir.

AVANTAJLARI NELERDİR?