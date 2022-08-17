HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kemoembolizasyon nedir, nasıl uygulanır?

Kemoembolizasyon nedir, nasıl uygulanır?

17.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemoembolizasyon, kemoterapi ilaçları içeren milimetreden küçük mikron boyutlarındaki ilaç yüklü mikroküreler ile yapılır. Kanseri besleyen damarlara enjekte edilen mikroküreler sistemik kemoterapiye oranla 10-100 kat daha fazla kemoterapi ilacını kanser dokusuna ulaştırır. Vücudun diğer bölgelerine kemoterapi ilacı çok az ulaştığından kemoterapinin yan etkileri çok az görülür.

Kemoembolizasyon nedir, nasıl uygulanır?

Aynı zamanda, kanseri besleyen damarlar da tıkanarak kanser hücrelerinin besinsiz ve oksijensiz kalması ile çifte etki sağlanır. TAKE ve TACE olarak da adlandırılır.
Konusunda ehil olan Girişimsel Onkoloji ile ilgilenen Girişimsel Radyoloji uzmanları tarafından uygulanan hedefe yönelik lokoregional (lokal) kanser tedavi yöntemlerindendir. Girişimsel Radyoloji ve Girişimsel Onkoloji alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Murat Cantaşdemir, karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan kemoembolizasyon hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

HANGİ KANSER TÜRLERİNİN TEDAVİSİNDE TERCİH EDİLİR?

Cerrahi tedaviye ve karaciğer nakline uygun olmayan karaciğer kanseri (HCC ve kolanjiyokarsinom) ve kemoterapiye cevap vermeyen dirençli karaciğer metastazı (kolon, meme, akciğer, pankreas, nöroendokrin, mide kanseri metastazı gibi) tedavisinde kullanılır.

iStock-1336788487

HCC (hepatosellüler karsinom) tanılı cerrahi tedaviye veya karaciğer nakline uygun olmayan hastalar, kemoembolizasyon tedavisi sonrası cerrahi tedaviye veya karaciğer nakline uygun hale dönüşebilir (down staging).

Siroz ve HCC birlikteliği olan ve karaciğer nakline uygun olan hastalara, HCC ilerlemesin ve bekleme listesinden düşmesin diye kemoembolizasyon tedavisi uygulanabilir (bridging, köprüleme).

Cerrahi tedavi şansı olmayan karaciğer içi kolanjiyokarsinom tedavisinde uygulanabilir.

iStock-680040354

NASIL UYGULANIR?

Lokal anestezi altında anjiyografi ile yapılır. Kasık veya el bileği bölgesindeki atardamardan girilerek çok ince mikro kateterle karaciğerdeki kanseri besleyen damarlara ulaşılır. Kanseri besleyen damarlara ilaç yüklü mikroküreler enjekte edilir. Amaç, kanser dokusuna yüksek dozda kemoterapi ilacı vermek, besleyici damarları tıkayarak kanser hücrelerini besinsiz-oksijensiz bırakmak ve ölmesini sağlamaktır.
Sabah erken aç karnına gelinmesi istenir. Damar yolu açılarak kan tahlili için kan örneği alınır. İşlem ağrısızdır, cerrahi kesi ve dikiş içermez. 1-2 saat sürer, 1 gece hastane yatışı olacaktır, hastalar 2 gün sonra çalışma hayatına dönebilir.

AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Lokal anestezi ile yapılması,
  • Kesi ve dikiş içermemesi,
  • En fazla 1 gün hastane yatışı,
  • 1-2 saatlik kısa işlem süresi,
  • 2 gün sonra çalışma hayatına dönülebilmesi,
  • Tedavi cevabının yüksek olması,
  • Yan etkilerinin az görülmesi,
  • Sağkalım süresini uzatabilmesi.
  • Cerrahi tedaviye uygun olmayan veya kemoterapiye cevap vermeyen hastalara seçenek olabilmesi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi olduGörünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu
Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? Açıklama geldiTürkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? Açıklama geldi
Türkiye bu olayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolda görünce...'Türkiye bu olayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolda görünce...'
Anahtar Kelimeler:
kanser kemoterapi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Canlı yayında hesapları altüst edecek iddia

Canlı yayında hesapları altüst edecek iddia

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.