KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Kendi dükkanını açmak istiyor! Samsun sanayisinin tek kız çırağı 'liseli Yağmur'

Kendi dükkanını açmak istiyor! Samsun sanayisinin tek kız çırağı 'liseli Yağmur'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.11.2024 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde eğitim gören 17 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur, sanayide bir oto tamirci dükkanında 'çırak' olarak çalışıyor.

Kendi dükkanını açmak istiyor! Samsun sanayisinin tek kız çırağı 'liseli Yağmur'

Samsun Şehit İlhan Hamlı Meslek Eğitim Merkezi (MESEM) Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü'nde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Yağmur Medine Tosun, haftanın 1 gününü okulda, diğer günlerini ise sanayide çırak olarak çalışarak geçiriyor. Bir oto tamir dükkanında çıraklık yapan Yağmur, araçların balata değişiminden yağ bakımına kadar birçok işi yapabiliyor. Kendisini geliştirdikten sonra kendi dükkanını açmak isteyen Yağmur, sanayinin ortamının eğlenceli olduğunu ve işini severek yaptığını söyledi.

"KENDİ DÜKKANIMI AÇMAK İSTİYORUM"

AW334920_04

Elinden birçok iş geldiğini ifade eden liseli Yağmur, "Motor bölümü öğrencisiyim. 300 erkek öğrenci arasında tek kız öğrenciyim. Küçükken arabaları ilgim vardı. Dayımlar ve dedem otomobil tamiri yaparken ben de yanlarına giderek ne yapıyorlar diye bakıyordum. Onlar sayesinde birkaç şey öğrenmiştim. Lisede ilk olarak Anadolu lisesindeydim, sonrasında meslek lisesine geçtim. Orada bir şeyler öğrenmeye çalıştım.

AW334920_03

Mesleki Eğitim Merkezi'ne(MESEM) geçtim. MESEM'de de sanayide çalışmaya başladım. Balata değişimi yapabiliyorum. Üst kapak, silindir kapağı sökebiliyorum. Yağ bakımı yapabiliyorum. Şarj, marş dinamosu söküp takabiliyorum. Ustalarımın kalorifer peteği değiştirmesine yardım ediyorum. Her kızın yapabileceği iş değil bu. Bu işin yağı, kiri, pası var. Bana göre gerçekten zevkli, eğlenceli meslek. Sanayi şakaları bile farklı oluyor.

AW334920_02

Okul bitince yine sanayide çalışmaya devam edeceğim. Biraz daha kendimi geliştireceğim. Para biriktirerek kendi dükkanımı açmak istiyorum” dedi.

İHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.