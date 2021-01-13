HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kendi kızının fotoğraflarını kullanarak 16 yaşındaki bir genci kandırdı

Kendi kızının fotoğraflarını kullanarak 16 yaşındaki bir genci kandırdı

13.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kendi kızının fotoğraflarını kullanarak 16 yaşındaki bir genci kandırdı

ABD’de kendi kızının fotoğraflarını kullanarak 16 yaşındaki bir genci sosyal medya platformu üzerinden kandıran, manipüle ederek uygunsuz görüntüler paylaşmasını ve intihara teşebbüs etmesini sağlayan 45 yaşındaki Linda Paolini’ye 35 yıl hapis cezası verildi.

2019’da telefonla gelen ihbar üzerine FBI, Paolini hakkında soruşturma başlatmış ve aynı yılın ocak ayında onu tutuklamıştı. Philadelphia’da yaşayan Paolini, çocuk pornografisi ve reşit olmayan birini internet üzerinden ayartma suçlarını 2019 Ekim’inde kabul etmişti.

Savcılar, Paolini’nin kurbanla Instagram’dan birkaç ay boyunca 50 binden fazla mesaj alışverişinde bulunduğunu, onunla aynı yaştaki kızının fotoğraflarını gönderdiğini söyledi. Savcılara göre, Paolini, bu sayede gencin, fotoğraflardaki kızın kendisine aşık olduğunu düşünmesini sağladı. Söz konusu genci manipüle edip mastürbasyon yaptığı videolar göndermesine sebebiyet verdi. Daha sonra, görüntülü konuşma esnasında intihar numarası yapıp gencin kendisine katılmasını sağladı ve intihar girişiminde bulunmasına yol açtı.

New York Post'un haberine göre, Paolini, benzer mesajları en az iki gence daha gönderdiğini kabul etti.

Başsavcı yardımcısı Jennifer Arbittier, suçu “iğrenç ve soğukkanlı” diye niteledi. FBI’ın Philadelphia’dan sorumlu ismi Michael Driscoll ise şöyle konuştu:

Bugünkü ceza, Paolini'nin, verdiği büyük zarardan sorumlu tutulmasını sağlıyor ve başka birinin çocuğunu mağdur etmesini önlüyor.

Paolini, hapis cezasının yanı sıra ömür boyu denetimli serbestlik ve 15 bin dolardan (yaklaşık 110 bin TL) fazla para cezası aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Yürekleri ağza getiren anlar! Ekipler harekete geçtiYürekleri ağza getiren anlar! Ekipler harekete geçti
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı

Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

ABD'de su kayağı yapan bebek dünya rekoru kırdı! Görüntüler milyonlarca kez izlendi

Dünya rekoru kırıldı! Milyonlar izledi

Dağlarda etek ve topuklu ayakkabı alay konusu oldu!

Herkes dalga geçiyor: Dağlarda etek ve topuklu ayakkabı!

Kocaeli'de küçük çocuğu pencerede görenler büyük korku yaşadı

Yürekleri ağza getiren anlar! Ekipler harekete geçti

Koronavirüs aynı hastada 18 defa mutasyona uğradı

Korona aynı hastada 18 defa mutasyona uğradı!

68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!

68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti: İdam son anda durduruldu!

Çin'de infial yaratan reklam filmi kaldırıldı: 'Makyajını silerek tecavüzden kurtul'

Skandal: Makyajını silerek tecavüzden kurtul!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.