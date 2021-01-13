Kendi kızının fotoğraflarını kullanarak 16 yaşındaki bir genci kandırdı

2019’da telefonla gelen ihbar üzerine FBI, Paolini hakkında soruşturma başlatmış ve aynı yılın ocak ayında onu tutuklamıştı. Philadelphia’da yaşayan Paolini, çocuk pornografisi ve reşit olmayan birini internet üzerinden ayartma suçlarını 2019 Ekim’inde kabul etmişti.

Savcılar, Paolini’nin kurbanla Instagram’dan birkaç ay boyunca 50 binden fazla mesaj alışverişinde bulunduğunu, onunla aynı yaştaki kızının fotoğraflarını gönderdiğini söyledi. Savcılara göre, Paolini, bu sayede gencin, fotoğraflardaki kızın kendisine aşık olduğunu düşünmesini sağladı. Söz konusu genci manipüle edip mastürbasyon yaptığı videolar göndermesine sebebiyet verdi. Daha sonra, görüntülü konuşma esnasında intihar numarası yapıp gencin kendisine katılmasını sağladı ve intihar girişiminde bulunmasına yol açtı.

New York Post'un haberine göre, Paolini, benzer mesajları en az iki gence daha gönderdiğini kabul etti.

Başsavcı yardımcısı Jennifer Arbittier, suçu “iğrenç ve soğukkanlı” diye niteledi. FBI’ın Philadelphia’dan sorumlu ismi Michael Driscoll ise şöyle konuştu:

Bugünkü ceza, Paolini'nin, verdiği büyük zarardan sorumlu tutulmasını sağlıyor ve başka birinin çocuğunu mağdur etmesini önlüyor.

Paolini, hapis cezasının yanı sıra ömür boyu denetimli serbestlik ve 15 bin dolardan (yaklaşık 110 bin TL) fazla para cezası aldı.

