HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendi kızıyla oynamaya gelen 11 yaşındaki komşu kızını taciz etti! Mahkemede ilginç savunma... "Babam yanağından makas alırdı"

Kendi kızıyla oynamaya gelen 11 yaşındaki komşu kızını taciz etti! Mahkemede ilginç savunma... "Babam yanağından makas alırdı"

11.07.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 52 yaşındaki A. T. iddiaya göre komşusunun 11 yaşındaki kızı E. S. Ş.'ye defalarca cinsel istismarda bulundu. İddianameye göre; eylemlerinin ardında A. T. küçük kızı "Bağırırsan seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. A. T. ise ifadesinde "hiçbir şekilde temasta bulunmadığını" savunurken "Erkek çocuklarla oyun oynayacakları zaman 'Annenin yanına git sana eşofman giydirsin' demişliğim bile var" diye konuştu.

Kendi kızıyla oynamaya gelen 11 yaşındaki komşu kızını taciz etti! Mahkemede ilginç savunma... "Babam yanağından makas alırdı"

Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında 53 yıl hapis istemiyle dava açılan A. T.'nin verdiği ifadede söyledikleri dikkat çekti. Suçlamayı reddeden adamın kızı, babasının 11 yaşındaki E. S. Ş.'nin yanağından ara ara makas aldığını söyledi.

"BAĞIRIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

İddianamede yer alan bilgilere göre Yenimahalle ilçesinde yaşayan A.T., 2021 yılında komşusunun kızı E.S.Ş.'ye 3 kez cinsel istismarda bulundu. İlk olay A.T.'nin evinin kapısının önünde, 2 ve 3'üncü olay ise küçük kızın kendisiyle aynı yaştaki sanığın kızıyla oynamak için evine gittiği sırada meydana geldi. A.T., eylemlerinin ardından E.S.Ş.'ye, 'Bağırırsan seni öldürürüm" diyerek tehditte bulundu. E.S.Ş.'nin daha sonra durumu ailesine bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında A.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.T., nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

5435

"ANNENİN YANINA GİT, SANA EŞOFMAN GİYDİRSİN"

İddianamede A.T.'nin ifadesine de yer verildi. A.T., E.S.Ş.'nin kızı ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Mağdura hiçbir şekilde temasta bulunmadım. E.S.Ş, oyun oynamak için kızımın yanına gelirdi. Erkek çocuklarla oyun oynayacakları zaman 'Annenin yanına git sana eşofman giydirsin' demişliğim bile var" dedi.

"BABAM YANAĞINDAN MAKAS ALIRDI"

Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan A.T.'nin kızı ise, babasının E.S.Ş.'ye 'çirkin su' diye hitap ettiğini ve ara ara yanağından makas aldığını belirtti.

A.T.'nin 'Cebir, tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere 39 yıla kadar, 'Cebir, tehdit kullanarak cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 14 yıla kadar olmak üzere toplam 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 

İlginizi Çekebilir

Yer: Van! Aşiret düğününde takı takma 4 saat sürdü, miktarı dudak uçuklattı

Yer: Van! Aşiret düğününde takı takma 4 saat sürdü, miktarı dudak uçuklattı

 Kucaklarında bebeklerle kavgaya karıştılar! Çocuklar arada kaldı

Kucaklarında bebeklerle kavgaya karıştılar! Çocuklar arada kaldı

 Peş peşe uyarılar geldi! Asıl yaz şimdi başlıyor, Afrika sıcakları geliyor: Bu saatlere dikkat!

Peş peşe uyarılar geldi! Asıl yaz şimdi başlıyor, Afrika sıcakları geliyor: Bu saatlere dikkat!

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu fiyatlar bir daha gelmez! Camper ayakkabılarda %40'a varan indirimBu fiyatlar bir daha gelmez! Camper ayakkabılarda %40'a varan indirim
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Ortalık karıştı

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Ortalık karıştı

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.