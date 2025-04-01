Kendi temizlik malzemelerini yapmak sandığından çok daha basit! Tarifler bu içerikte…

Evde tek şişeyle tüm yüzeyleri temizlemek harika olmaz mıydı? İşte o şişe burada!
Malzemeler:
Yapılışı: Tüm malzemeleri sprey şişesine doldur ve çalkala. Mutfaktan banyoya kadar her yerde güvenle kullan. Parlak ve tertemiz yüzeyler seni bekliyor!
Camlar hep leke mi bırakıyor? Bu tarifle pırıl pırıl camlara merhaba de!
Malzemeler:
Yapılışı: Malzemeleri karıştır, sprey şişesine doldur ve camlara püskürt. Mikrofiber bezle sil ve lekelere elveda de!
Lavabo tıkandı diye endişelenme, bu tarifle anında aç!
Malzemeler:
Yapılışı: Karbonatı lavaboya dök, ardından sirkeyi ekle. Köpürmeye başladığında 5 dakika bekle ve ardından kaynar su dök. Mis gibi açıldı bile!
Mobilyaların doğal ışıltısını geri getirmek için bu tarifi dene!
Malzemeler:
Yapılışı: Malzemeleri karıştır, yumuşak bir bezle ahşap yüzeylere uygula. Parlaklık garantili!
Halılar için hem temizleyici hem de koku giderici müthiş bir tarif!
Malzemeler:
Yapılışı: Karışımı halıya serpiştir, 20 dakika bekle ve süpür. Hem hijyen hem de lavanta kokusu!
Fırın temizliği gözünü korkutmasın, bu karışımla yanmış yağlar bile kolayca çıkıyor!
Malzemeler:
Yapılışı: Karbonat ve deterjanı karıştır, fırının içine sür. Üzerine sirkeyi püskürt ve 15 dakika beklet. Nemli bezle sil ve yanık yağlardan eser kalmasın!
Oda parfümlerine para vermeden evini mis gibi kokutmanın sırrı burada!
Malzemeler:
Yapılışı: Malzemeleri karıştırıp sprey şişesine doldur. Evinin her köşesine sık ve doğal ferahlığın tadını çıkar!
Duşa kabinlerde oluşan su lekeleri can sıkıyorsa bu tarifi dene!
Malzemeler:
Yapılışı: Sirke ve deterjanı karıştır, duşakabine püskürt ve 10 dakika beklet. Süngerle ovalayıp durula. Tertemiz ve lekesiz bir görünüm garanti!
Kötü kokularla baş etmenin en doğal yolu işte burada!
Malzemeler:
Yapılışı: Küçük bir kaba karbonat ve kahveyi koy. Üzerine nane yağını damlat. Buzdolabının bir köşesine yerleştir ve kötü kokulara elveda de!
Paslanmaz çelik yüzeylerin parlaması için bu doğal formülü mutlaka dene!
Malzemeler:
Yapılışı: Karbonat ve sirkeyi karıştır, yüzeye sür ve sil. Ardından zeytinyağıyla üzerinden geçerek parlaklık sağla. Mutfakta göz kamaştıran bir temizlik elde edeceksin!