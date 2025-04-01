Kendi temizlik malzemelerini yapmak sandığından çok daha basit! Tarifler bu içerikte…

1. Çok amaçlı temizleyiciyi sadece limon ve sirke ile yapmak mümkün!

Evde tek şişeyle tüm yüzeyleri temizlemek harika olmaz mıydı? İşte o şişe burada!

Malzemeler:

1 su bardağı beyaz sirke

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım limonun suyu

Yapılışı: Tüm malzemeleri sprey şişesine doldur ve çalkala. Mutfaktan banyoya kadar her yerde güvenle kullan. Parlak ve tertemiz yüzeyler seni bekliyor!

2. Cam ve aynaları lekesiz parlatmak aslında hiç de zor değil!

Camlar hep leke mi bırakıyor? Bu tarifle pırıl pırıl camlara merhaba de!

Malzemeler:

2 su bardağı su

Yarım su bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Yapılışı: Malzemeleri karıştır, sprey şişesine doldur ve camlara püskürt. Mikrofiber bezle sil ve lekelere elveda de!

3. Lavabo tıkanıklığını karbonat ve sirke ile açmak mümkün!

Lavabo tıkandı diye endişelenme, bu tarifle anında aç!

Malzemeler:

Yarım su bardağı karbonat

Yarım su bardağı beyaz sirke

Yapılışı: Karbonatı lavaboya dök, ardından sirkeyi ekle. Köpürmeye başladığında 5 dakika bekle ve ardından kaynar su dök. Mis gibi açıldı bile!

4. Ahşap yüzeyleri doğal malzemelerle parlatmak aslında çok kolay!

Mobilyaların doğal ışıltısını geri getirmek için bu tarifi dene!

Malzemeler:

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı beyaz sirke

10 damla limon yağı

Yapılışı: Malzemeleri karıştır, yumuşak bir bezle ahşap yüzeylere uygula. Parlaklık garantili!

5. Halıların mis gibi kokması için doğal bir temizleyici yapmak mümkün!

Halılar için hem temizleyici hem de koku giderici müthiş bir tarif!

Malzemeler:

1 su bardağı karbonat

10 damla lavanta yağı

Yapılışı: Karışımı halıya serpiştir, 20 dakika bekle ve süpür. Hem hijyen hem de lavanta kokusu!

6. Fırın temizliğinde güçlü ve doğal bir çözüm arıyorsan bu tarif tam sana göre!

Fırın temizliği gözünü korkutmasın, bu karışımla yanmış yağlar bile kolayca çıkıyor!

Malzemeler:

1 su bardağı karbonat

2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

Yarım su bardağı beyaz sirke

Yapılışı: Karbonat ve deterjanı karıştır, fırının içine sür. Üzerine sirkeyi püskürt ve 15 dakika beklet. Nemli bezle sil ve yanık yağlardan eser kalmasın!

7. Doğal oda kokusu yapmak için bu tarif hem ekonomik hem de etkili!

Oda parfümlerine para vermeden evini mis gibi kokutmanın sırrı burada!

Malzemeler:

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı karbonat

15 damla bergamot yağı

Yapılışı: Malzemeleri karıştırıp sprey şişesine doldur. Evinin her köşesine sık ve doğal ferahlığın tadını çıkar!

8. Duşa kabinlerdeki su lekelerini çıkarmak için ev yapımı temizleyici kullanmak harika sonuç veriyor!

Duşa kabinlerde oluşan su lekeleri can sıkıyorsa bu tarifi dene!

Malzemeler:

1 su bardağı beyaz sirke

Yarım su bardağı bulaşık deterjanı

Yapılışı: Sirke ve deterjanı karıştır, duşakabine püskürt ve 10 dakika beklet. Süngerle ovalayıp durula. Tertemiz ve lekesiz bir görünüm garanti!

9. Buzdolabındaki kötü kokuları gidermek aslında düşündüğünden çok daha basit!

Kötü kokularla baş etmenin en doğal yolu işte burada!

Malzemeler:

Yarım su bardağı karbonat

Yarım su bardağı kahve

5 damla nane yağı

Yapılışı: Küçük bir kaba karbonat ve kahveyi koy. Üzerine nane yağını damlat. Buzdolabının bir köşesine yerleştir ve kötü kokulara elveda de!

10. Çelik mutfak eşyalarını doğal parlatıcıyla ilk günkü gibi yapmak çok basit!

Paslanmaz çelik yüzeylerin parlaması için bu doğal formülü mutlaka dene!

Malzemeler:

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım su bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Karbonat ve sirkeyi karıştır, yüzeye sür ve sil. Ardından zeytinyağıyla üzerinden geçerek parlaklık sağla. Mutfakta göz kamaştıran bir temizlik elde edeceksin!