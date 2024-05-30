Kendi ülkesindeki erkeklerden sıkılınca yeni ilişkiler için İspanya'ya gitti! "Sonuç şaşırtıcıydı"

TikTok'tan yaptığı paylaşımında sıradışı bir flört deneyimden söz eden Celeste Hartley isimli bir kadın İngiltere'deki başarısız ilişkilerinden bıktığını dile getirerek İspanya'nın yolunu tuttu. Bir flört uygulaması üzerinden eşleştiği kişiyle buluşmak için İspanya'nın Malaga şehrine 250 sterlinlik (yaklaşık 10 bin 270 TL) bir bilet satın alarak gitti.

TikTok'ta flört deneyimi 250 bin izlenmeye ulaşan genç kadının paylaşımı viral olurken Hartley, "Londra'da flört etmek o kadar kötü olduğunda uluslararası olmak zorundasın. İngiliz erkeklerinden o kadar çok bıktım ki test sürüşü için İspanya'ya gittim. Sonuç şaşırtıcıydı" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hartley'in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten iyi cesaret" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Geçen hafta Türkiye'ye uçtum ve aynısını yaptım ve bu en doğru karardı" yorumunu ekledi.







