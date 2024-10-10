Kendilerini insanlığa adadıklarını söylediler! İnsanlara 'yatak odası' tavsiyesi veriyorlar... "Bu ilişkimizi canlı tutuyor"

Sosyal medyada çiftlere ilişkileri için koçluk yapan 31 yaşındaki Stace ve 44 yaşındaki Ty hem tepki hem de iyi yorumların bir arada olduğunu söyledi. Danışanlarıyla birebir iletişim içinde olduklarını dile getiren ikili etkileşimin kendi ilişkilerini de daha iyi bir noktaya taşıdığını belirtti.

Sosyal medyada ilişkilere dair yaptıkları paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki Stace ve 44 yaşındaki Ty çifti, "Son 18 ayda ikimiz de yakınlık koçluğuna daha fazla odaklanmaya geçtik. Kendi danışanlarımızdan, yakınlıkları ve ilişkileri iyileştiğinde genel hayatlarının ne kadar iyileştiğini gördük. İnsanların bunları konuşabilecekleri kanallar yoktu. Başlamamızın sebebi, bunun hakkında konuşmanın bile tabu olarak görülmesi ve bunu normalleştirmek istememiz." diye konuştu.