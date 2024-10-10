Kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen turistlerden damat para istedi! "Bir tam altın parası topladı"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral oldu. Görüntülerde turistler damat ve gelinle fotoğraf çektirmek istedi. Turistlerle poz veren damat ise sonrasında onlardan para istedi. Turistlerin verdiği parayı toplayan adamı gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları tepki gösterirken bazıları ise haklı buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir tam altın parası topladı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken utandım" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yine rezil olduk" yorumunda bulundu.