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  4. Kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen turistlerden damat para istedi! "Bir tam altın parası topladı"

Kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen turistlerden damat para istedi! "Bir tam altın parası topladı"

10.10.2024 17:15
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 17:15
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir damat ve gelin kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen turistlerle poz verdi. Damat fotoğrafın ardından turistlerden para istedi. O anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca viral oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral oldu. Görüntülerde turistler damat ve gelinle fotoğraf çektirmek istedi. Turistlerle poz veren damat ise sonrasında onlardan para istedi. Turistlerin verdiği parayı toplayan adamı gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları tepki gösterirken bazıları ise haklı buldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir tam altın parası topladı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken utandım" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yine rezil olduk" yorumunda bulundu.

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