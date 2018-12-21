Kendimizi hiç seksi hissetmiyoruz dediler, iç çamaşırı modeli oldular

Sparks, çektiği özel oda fotoğraflarıyla bütün müşterilerinin kendilerini seksi ve göz kamaştırıcı hissetmesini hedefliyor.

Güzellik standartlarına meydan okudular

Güzel, çekici ve seksi gözükmek her kadın için önemlidir. Bugün bile fotoğraflarımızı çekerken filtreler kullanıyoruz. İngiltere'de yaşayan Chrissy Sparks ise kendilerine karşı güvenleri kaybetmiş kadınlara güven aşılamaya çalışan bir fotoğrafçı.

Sparks, yeni projesiyle kadınların geleneksel güzellik standartlarına uymadan da muhteşem görünebileceklerini göstermeyi umuyor.

Sparks'ın objektifine poz veren kadınlar ise alopesi hastası. Kadınların çoğu ilk defa perukları olmadan objektiflere poz vermiş.

Northumberland'da yaşayan 34 yaşındaki Natasha Lachs, “Yedi yaşımdan beri alopesi le yaşıyorum. Kendime ait resimlere bakmayı hiç sevmedim, peruksuz bir fotoğrafım daha önce olmamıştı'' diye konuşuyor.

Bir başka kadın Danielle ise şöyle konuşuyor: ''Biz güzellik standartlarına uymuyoruz ama çekimlerden sonra podyumda gördüğümüz modeller kadar güzel ve seksi olduğumuzu fark ettik. Saçlarım olmadan kendimi kadınsı hissetmiyordum ama fotoğraflarımı görünce ağladım.''

Fotoğrafçı Chrissy ise şöyle konuşuyor: '''Stilistim Nav Soroya ve ben, medyada gördüğünüz tipik güzellik stereotipine uymadan kadınların nasıl çekici görünebileceğini göstermek istedik ve sıra dışı güzellik standartlarını desteklemek istedik.