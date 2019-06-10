Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama her gün duş almak iyi bakterileri öldürüyor

Ultra hijyenik olmak kendinizi iyi hissettirebilir ama vücudunuz için o kadar da iyi olmayabilir. Araştırmalara, her gün duş almak cildimizdeki hassas mikrop dengesini bozabiliyor.

Temel olarak, sabun ve su cildimizdeki bizi sağlıklı tutan mikropları temizliyor. Bu bakteri, bağışıklık sistemlerimizin tıkanmasını ve kalbimizin düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir.

Günlük duş almanın, cildi kuruttuğu ve potansiyel olarak da sivilcelere neden olabileceği bilinmektedir.

Ancak uzmanlar spor salonunda vakit geçiriyor veya herhangi bir egzersiz yapıyorsanız günlük olarak duş almanızı öneriyor.





