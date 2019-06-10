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Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama her gün duş almak iyi bakterileri öldürüyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 10.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Her sabah duş alabilmek için daha erken uyanıyor olabilirsiniz ancak bu haberden sonra bunu bir kez daha gözden geçirebilirsiniz çünkü çok sık duş almak sağlığınız için iyi olmayabilir.

Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama her gün duş almak iyi bakterileri öldürüyor

Ultra hijyenik olmak kendinizi iyi hissettirebilir ama vücudunuz için o kadar da iyi olmayabilir. Araştırmalara, her gün duş almak cildimizdeki hassas mikrop dengesini bozabiliyor.

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Temel olarak, sabun ve su cildimizdeki bizi sağlıklı tutan mikropları temizliyor. Bu bakteri, bağışıklık sistemlerimizin tıkanmasını ve kalbimizin düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir.

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Günlük duş almanın, cildi kuruttuğu ve potansiyel olarak da sivilcelere neden olabileceği bilinmektedir.

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Ancak uzmanlar spor salonunda vakit geçiriyor veya herhangi bir egzersiz yapıyorsanız günlük olarak duş almanızı öneriyor.

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