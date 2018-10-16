Kendinizi mükemmel hissettirecek 17 kas esnetme hareketi

Önemli Not: Her harekette nefesinizi normal alın ve hiç acı hissetmediğinizden emin olun. Her pozisyonun 10 ila 30 saniye arasında olduğuna dikkat edin.

KASLARINIZI ESNETMEK İÇİN 17 ETKİLİ HAREKET

1 / 17 BOYUN ÖN KASLARI GERME İlgili kaslar: Sternokleidomastoid (Boynun her iki tarafınfa bulunan) kas. Uygulama: Ellerinizi kalçalarınıza koyun, sırtınızı düzleştirin ve dikkatlice başınızı geriye doğru bükmeye başlayın. Gerginliği daha yoğun hissetmek istiyorsanız, ellerinizi alnınıza koyabilirsiniz ve sonrasında dikkatlice indirin.

2 / 17 BOYUN YAN KASLARI GERME İlgili kaslar: Sternokleidomastoid kas ve üst trapezius (sırt kası). Uygulama: Oturma pozisyonunu alın, sırtınızı düzeltin ve sol elinizin yardımıyla başınızı sola doğru bükün. Kulağınıza dokunmaya çalışın. Egzersizi diğer yönde tekrarlayın.

3 / 17 CHİLD'S POZ HAREKETİ (ESNEME) İlgili kaslar: Lats (sırt kanat kasları) Görseldeki gibi uzanın kalçalarınızı geriye doğru yavaşça hareket ettirin, alnınızla yere dokunmaya çalışın.

4 / 17 DEVE DURUŞU İlgili kaslar: Karın ve abdominal dış oblik (karın bölgenizin yan ve ön kasları) kaslar. Görseldeki gibi diz üstünde durun, ellerinizi arkanıza yaslayın ve kalçalarınızı öne ve yukarı doğru itin.

5 / 17 PECTORAL (GÖĞÜS) KASI İlgili kaslar: Göğüs ve sırt kanat kasları. Görseldeki gibi durun. Ellerinizi duvara koyun ve yavaşça çekin. Aynı hareketi diğer elinizle tekrarlayın.

6 / 17 PELVİK KASLARI GERME İlgili kaslar: İç bacak kasları ve hamstrings (arka bacak kası). Yere oturun, bacaklarınızı açın ve gerin. Dizlerinizi bükmeyin. Kollarınızı görseldeki gibi tutun ve öne doğru eğin.

7 / 17 OMUZ GERME İlgili kaslar: Omuz kası. Kolunuzu vücudunuz arasında düzleştirin ve gerginliği arttırmak için diğer elinizle hafifçe bastırın. Egzersizi diğer kolunuzla tekrarlayın.

8 / 17 SIRT KASLARI İlgili kaslar: Trapez (sırt) kasları. Bacaklarınızı birleştirerek ayakta pozisyon alın. Kalçalarınızı yavaşça geriye doğru itin ve ellerinizin yardımıyla başınızı öne doğru bükün. Göğsünüze çenenizle dokunmaya çalışın.

9 / 17 ÜÇGEN POZ İlgili kaslar: Karın dışı kaslar. Bacakalrınızı omuzlarınızdan biraz daha geniş açın. Kollarınızı yanlara doğru uzatın. Sağ ayağınız dışa bakacak şekilde duruşunuzu ayarlayın. Sağ elinizi sağ kalçanıza koyun ve sırtınızı düz tutarak kolunuzu kaldırın.Aynı zamanda, pelvik kemiğinizi geriye ve aşağıya doğru hareket ettirin. Aynı hareketleri diğer tarafınız için de tekrarlayın.

10 / 17 KÖPEK DURUŞU İlgili kaslar:Göğüs ve sırt kanat kasları. Duvara yaslanın ve üst vücudunuzu zemine paralel tutmak için mesafenin yeterli olduğundan emin olun. Resimde gösterilen pozisyonu alın ve ardından göğsünüzü aşağı doğru hafifçe uzatın.

11 / 17 OMURGA KIVIRMA HAREKETİ İlgili kaslar: Popo ve karın yan kaslar. Yere yatın. Sağ dizinizi bükün ve bacağınızı soldan vücudunuza doğru hareket ettirin. Gerginliği arttırmak için elinizle hafifçe bastırın. Diğer bacağınızla tekrarlayın.

12 / 17 AĞIRLIKLA YANA EĞİLME İlgili kaslar: Yan karın kasları. Dik durun ve üst bedeninizi yavaşça sağa doğru bükün. Aynı hareketi diğer tarafta tekrarlayın.

13 / 17 TEK BACAKLA ÖNE EĞİLME İlgili kaslar: Arka bacak kasları. Dik durun bir ayağınızı diğerinin önüne koyun. Belinizi düz tutun, ellerinizi kalçanıza koyun ve vücudunuzu öne doğru bükün. Daha sonra diğer bacağınız için tekrarlayın.

14 / 17 KELEBEK POZU İç bacak hareketi. Oturma pozisyonunda, ayaklarınızı bir araya getirin ve dizlerinizi bükün. Belini düz tutun. Dizlerinizi dikkatlice ellerinizle itin. Önemli: gerginliği yoğunlaştırmak istiyorsanız, topuklarınızı mümkün olduğunca gerdirin.

15 / 17 KALÇA GERME Kalça kasları için yere oturun. Sırtınızı dik tutun. Kalçanızı dışa doğru çevirerek bacağınızı yavaşça göğsünüze çekin. Diğer bacağınızla tekrarlayın.

16 / 17 GÜVERCİN POZU İlgili kaslar: Kalçanın ön yüzündeki kaslar. Yere oturun. Sağ elinizi arkanıza koyun. Sağ ayağınızı sol dizinizin biraz üzerine koyun ve elinizle tutun. Aynı işlemi diğer bacağınız için tekrarlayın.