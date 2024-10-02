Kendisi 21 eşi 44 yaşında! Aralarındaki yaş farkı eleştirilere neden oldu... "21 yaşında üvey anneyim"

TikTok'ta 'elli3liptrot' kullanıcı adıyla paylaşım yapan ve 90 bini aşkın takipçisi bulunan Ellie Liptrot adındaki bir kadın aralarında 23 yıllık yaş farkına rağmen 44 yaşındaki sevgilisi Mark ile ilişkilerinin güzelliğini anlattığı paylaşımlarıyla popüler.

Sevgilisi Mark ile 2021 yılının Aralık ayında henüz kendisi 18 yaşındayken tanıştıklarını ifade eden Liptrot, "2022 yılında arkadaşlığımız aşka dönüştü. Gerçekten aramızdaki şey çok özel. Onunla olduğum her anda çok mutluyum. Onun çocuklarıyla aram çok iyi. 21 yaşında bir üvey anneyim" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Biraz şüpheli bir yaklaşımdaydım ama birlikte olmaktan mutlu görünüyorsunuz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle benim onaylamadığım bir durum değil" yorumunu yaptı.