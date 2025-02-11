Kendisi 27 kocası 59 yaşında! Ailesi ayrılması için daire bile teklif etti: "İnsanlar bizim 'iğrenç' olduğumuzu söylüyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Gabbie, partneriyle dört yıl önce tanıştığında 23 yaşındaydı, Anthony ise 55 yaşındaydı ama aralarındaki büyük yaş farkı onları rahatsız etmedi. Çift geçtiğimiz yıl evlendiler. İlişkilerinin diğer insanları rahatsız ettiğini ifade eden Gabie, "Annem ve babam buna karşı çıktı. Eğer ondan ayrılırsam bana bir daire satın almayı teklif ettiler. Bu ilişkiyi bitirmem için en cazip tekliflerden biriydi." dedi.

EN ÇOK SORULAN SORUYA CEVAP VERDİLER

Çift sosyal medyadan sıklıkla 32 yıllık yaş farkına rağmen çocuk sahibi olup olmayacaklarına yönelik sorular aldıklarını söyledi. 59 yaşındaki Gabie çocuk sahibi olmak gibi bir düşünceleri olmadığını ifade ederken, "Benim zaten bir sürü çocuğum var ve hepsi büyüdü" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

"anthonyandgabs" adlı TikTok hesabından paylaşılan klip, 300 binden fazla izlenmeyle viral oldu. İnsanlar yorumlarda düşüncelerini paylaşmakta gecikmedi ve yaş farkı konusunda fikir ayrılıkları olduğu görüldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne iğrenç bir ilişki. İkizin de sorunları var" yorumunu ekledi. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sizi seviyorum! Yaşın aşkta önemli olmadığını ve ikinizin de birbiriniz için mükemmel olduğunuzu kanıtladınız" yorumunu yaptı.