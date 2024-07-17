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    4. Kendisi 46 kocası ise 72 yaşında! Görenler baba kız zannediyor... İlişkilerini böyle savundu: "Bizimkisi gerçek aşk"

    Kendisi 46 kocası ise 72 yaşında! Görenler baba kız zannediyor... İlişkilerini böyle savundu: "Bizimkisi gerçek aşk"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 10:30
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    Aralarında 26 yıllık yaş farkı olan bir çift TikTok'tan yaptıkları paylaşımları sayesinde eleştirilerin beraberinde popüler olmayı başardı. Şu anda 72 ve 46 yaşında olan Ben ve Allison Hornsby, ilk kez 1998 yılında tanıştı. 20 yılı aşkın süredir evli olduklarını dile getiren Allison sosyal medyadaki eleştirilere "Bu gerçek aşk" diyerek cevap verdi.

    Kendisi 46 kocası ise 72 yaşında! Görenler baba kız zannediyor... İlişkilerini böyle savundu: "Bizimkisi gerçek aşk"

    MYNET|DIŞ HABERLER Aralarında 26 yıllık yaş farkı olan Ben ve Allison Hornsby çifti 20 yılı aşkın süredir evliliklerinin devam ettiğini ve üçüz ile ikiz çocuk sahibi oldu. Metro'nun haberine göre , Allison sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarının tepki çekmesi üzerine duruma sitem etti. Allison, 'baba ve kız' olarak acımasızca alay konusu olmasına rağmen , evliliklerinin ve bağlarının güçlü olduğunu ve partnerinin kendisine bir kraliçe gibi davrandığını söyledi.

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    Allison'un açıklamalarına rağmen sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Düğün fotoğraflarına kadar bunların bir kız ve bir baba olduğunu düşünüyordum" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "24 yaşındayım... Şu anda hayatımda olan 50 yaşındaki kişi kim biliyor musun? Babam" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    ilişki sorunları evlilik
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