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Başı ağrıdığı için ilaç içmek isteyen kadın kutudan öyle bir şey buldu ki... Kocası deste deste parayı böyle saklamış: "Hemen boşa"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 15:18
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Çin'in Hunan eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın başı ağrıdığı için ilaç içmek istedi. Banyoda bulunan ilaç kutusunu açan kadın hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Çünkü ilaç kutusunun içinden katlanmış banknotlar çıktı. Kocasına durumu sorduğunda ise eşinin kendisinden paraları saklamak için bu yolu seçtiğini öğrendi.

Başı ağrıdığı için ilaç içmek isteyen kadın kutudan öyle bir şey buldu ki... Kocası deste deste parayı böyle saklamış: "Hemen boşa"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan bir çift aralarındaki mali durumlardan dolayı sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisinden para sakladığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösterdi. Kadının kocasının kendisinden 42 bin yuan (yaklaşık 204 bin 263 TL) sakladığını söyledi.

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Banyo dolabında ilaçların bulunduğu rafı açtığında kutuların içinde katlanmış halde banknotlar bulduğunu ifade eden kadın kocasını paralarla birlikte fotoğraflayarak paylaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Siz ikiniz oturup mali konular hakkında ciddi bir şekilde konuşmalısınız. Aksi takdirde ailenin mutluluğu etkilenebilir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok fena yakalanmış. Hemen boşa" yorumunu yaptı.

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Çin ilişki sorunları para
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