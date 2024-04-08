Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi eleştirildi! 'Erkek arkadaşımı oğlumla karıştırıyorlar'

Sevgilisiyle aralarında yaş farkı olan Rae isimli bir kadın, yabancıların genç erkek arkadaşını sıklıkla oğluyla karıştırdığını ancak bunu komik bulduklarını söyledi. 57 yaşındaki Rae Richmond, 37 yaşındaki partneri Cam ile iki yıldır birlikte ve diğer insanların ve ailesinden bazılarının düşüncelerine rağmen birbirlerine her zamankinden daha fazla aşıklar.

Mirror'da yer alan habere göre 37 yaşında bir adamla birliktelik yaşayan 57 yaşındaki Rae ismli bir kadın 36 yaşında bir oğlu ve 27 yaşında bir kızı olduğunu açıkladı.

“Köpeklerimiz Daisy ve Dax ile vakit geçiriyoruz , akşam yemeği pişiriyoruz ya da arkadaşlarımızla bowling oynamaya gidiyoruz. Pek çok arkadaşımız ne yaptığımızı bilmiyor ama bazıları biliyor."

"Yakın çevremizdeki herkes, doğrudan destekleyici olmasa da, kabul ediyor. Bazıları bizim adımıza çok seviniyor, bizimle ve başarılarımızla gurur duyuyor, bazıları ise pek bir şey söylemiyor. Ama bu yüzden yakın arkadaşlarımdan bazılarını kaybettim.”

Rae, genel olarak insanların toplum içindeki yerlerde Cam'in erkek arkadaşı olduğunu bildiğini ancak sosyal medyada sıklıkla aralarındaki yaş farkını küçümseyen yorumlar aldıklarını söylüyor. Şöyle diyor: "İlk başta 'gerçek' sosyal medya hesabımda bunu yapan birkaç kişi vardı ama yorumları ve o kişiyi hemen sildim."

"Cam'e kadar kendisinden 20 yaş daha genç biriyle çıkmayı asla düşünmezdim. Muhteşem yakışıklılığı bir yana, kalbi ve ruhu beni ona çekti. Birbirimize çekilmiştik. Kalbinin güzelliği ve hayata olan tutkusu onu görünce açıkça görülüyor. İlgimi çekmişti ama bana romantik bir ilgi duyduğunu hiç düşünmemiştim. Bana çıkma teklif ettiğinde kulaklarıma inanamadım."







