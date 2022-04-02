HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu! 16 bin TL verdi ama video...

Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu! 16 bin TL verdi ama video...

02.04.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini 'Gülay' olarak tanıtan kadın, internetten tanıştığı astsubayın kâbusu oldu. Asıl ismi E.Ç. olan kadın hakkında suç duyurusunda bulunan astsubay B., E.Ç'nin, mesajlaşmaları ve görüşmeleri sırasında gönderdiği cinsel içerikli video ile şantaj yaparak 16 bin TL'sini altığını öne sürdü. Astsubay, parayı vermesine rağmen videoyu paylaşan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu! 16 bin TL verdi ama video...

Astsubay olarak görev yapan B., internette bir arkadaşlık sitesinde kendisini 'Gülay' olarak tanıtan E.Ç. ile konuşmaya başladı.

Kadın, cinsel içerikli videolarını astsubaya gönderirken, ondan da kendi videosunu çekip göndermesini istedi. Astsubay, bunun üzerine videolarını çekip kadına gönderdi. Kadın, bir süre sonra astsubayı, videosunu ailesine göndermekle ve sosyal medyada Milli Savunma Bakanlığı'nı etiketleyerek paylaşmakla tehdit ederek para göndermesini istedi.

16 BİN TL GÖNDERDİ AMA...

Astsubay, farklı zamanlarda toplam 16 bin TL göndermesine rağmen videosunun paylaşılması üzerine avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

astsubaydan-videolu-santajasuc-duyurusu_1741_dhaphoto1

Avukat Mehmet Erkan Akkuş

"CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOMLA ŞANTAJ YAPTI"

Astsubay, dilekçesinde, "Ben onun talebi doğrultusunda kendime ait cinsel içerikli videomu gönderdim. Sonra bu videoyu aileme göndereceğini ve sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek para istedi. Başta kabul etmesem de sonra toplam 16 bin TL gönderdim. Buna rağmen videoyu paylaştı. Bana şantajda bulunan ve disiplin soruşturması geçirmeme neden olan bu şahıstan şikayetçiyim" dedi.

Savcılık, 'nitelikli örgütlü dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından soruşturma başlattı.

"İTİBARLI MESLEK GRUPLARINI HEDEF ALIYORLAR"

Avukat Mehmet Erkan Akkuş, yapılan şikayetin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek, "Olayı incelediğimizde hesap numarası bilgilerinden, yazışmalardan, telefon görüşmelerinden bu hanımefendinin tek başına çalışmadığı, bir örgüt kurduğu, özellikle itibarlı meslek gruplarını hedef aldıkları ortaya çıkmıştır. Yapmış olduğumuz suç duyurusu neticesinde bu kişilerin tehdit, şantaj, kişisel verileri kaydetme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarından cezalandırılmasını öngörüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmaktan çekindikleri için askeri personeller şikayetçi olamıyorlardı bu tür olaylar karşısında. Bu durumu bilen kötü niyetli şahıslar da arkadaşlık sitelerinde askeri üniformasıyla fotoğrafı olanlara veya kendisini asker olarak belirten kişileri hedef alıyorlar. Bu gibi durumlardan korunmak için bu konulara çok dikkat etsinler. Sosyal medyada tanımadıkları insanlarla görüşmesinler" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 günlük iftar vakti - Ankara, İstanbul, Konya, İzmir, Bursa, Kocaeli iftar saati kaç? Oruç kaçta açılacak?30 günlük iftar vakti - Ankara, İstanbul, Konya, İzmir, Bursa, Kocaeli iftar saati kaç? Oruç kaçta açılacak?
Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldiTezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi
Mağdurlar isyan etti! 1 milyonluk alacağa 70 bin liralık teklifMağdurlar isyan etti! 1 milyonluk alacağa 70 bin liralık teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Kredi kullanımında yeni dönem!

Kredi kullanımında yeni dönem!

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Korkunç! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

Korkunç! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sosyal medya tartışması sonu oldu! Evinin önünde...

Sosyal medya tartışması sonu oldu! Evinin önünde...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.