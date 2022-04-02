Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu! 16 bin TL verdi ama video...

Astsubay olarak görev yapan B., internette bir arkadaşlık sitesinde kendisini 'Gülay' olarak tanıtan E.Ç. ile konuşmaya başladı.

Kadın, cinsel içerikli videolarını astsubaya gönderirken, ondan da kendi videosunu çekip göndermesini istedi. Astsubay, bunun üzerine videolarını çekip kadına gönderdi. Kadın, bir süre sonra astsubayı, videosunu ailesine göndermekle ve sosyal medyada Milli Savunma Bakanlığı'nı etiketleyerek paylaşmakla tehdit ederek para göndermesini istedi.

16 BİN TL GÖNDERDİ AMA...

Astsubay, farklı zamanlarda toplam 16 bin TL göndermesine rağmen videosunun paylaşılması üzerine avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Avukat Mehmet Erkan Akkuş

"CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOMLA ŞANTAJ YAPTI"

Astsubay, dilekçesinde, "Ben onun talebi doğrultusunda kendime ait cinsel içerikli videomu gönderdim. Sonra bu videoyu aileme göndereceğini ve sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek para istedi. Başta kabul etmesem de sonra toplam 16 bin TL gönderdim. Buna rağmen videoyu paylaştı. Bana şantajda bulunan ve disiplin soruşturması geçirmeme neden olan bu şahıstan şikayetçiyim" dedi.

Savcılık, 'nitelikli örgütlü dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından soruşturma başlattı.

"İTİBARLI MESLEK GRUPLARINI HEDEF ALIYORLAR"

Avukat Mehmet Erkan Akkuş, yapılan şikayetin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek, "Olayı incelediğimizde hesap numarası bilgilerinden, yazışmalardan, telefon görüşmelerinden bu hanımefendinin tek başına çalışmadığı, bir örgüt kurduğu, özellikle itibarlı meslek gruplarını hedef aldıkları ortaya çıkmıştır. Yapmış olduğumuz suç duyurusu neticesinde bu kişilerin tehdit, şantaj, kişisel verileri kaydetme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarından cezalandırılmasını öngörüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmaktan çekindikleri için askeri personeller şikayetçi olamıyorlardı bu tür olaylar karşısında. Bu durumu bilen kötü niyetli şahıslar da arkadaşlık sitelerinde askeri üniformasıyla fotoğrafı olanlara veya kendisini asker olarak belirten kişileri hedef alıyorlar. Bu gibi durumlardan korunmak için bu konulara çok dikkat etsinler. Sosyal medyada tanımadıkları insanlarla görüşmesinler" dedi. (DHA)

