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    4. Kendisini medyum olarak tanıttı! Geçmiş yaşamında sevgilisi olduğunu iddia ettiği otizmli kadına tecavüz etti

    Kendisini medyum olarak tanıttı! Geçmiş yaşamında sevgilisi olduğunu iddia ettiği otizmli kadına tecavüz etti

    11.01.2024 08:24 | Son Güncelleme:
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    Taylandlı bir medyum, annesine 21 yaşındaki kadının önceki hayatındaki eski sevgilisi olduğunu söyledikten sonra otizmli bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Annenin olayı polise bildirmesi üzerine 55 yaşındaki sözde medyum Pasriariyamatetrai Satjaputtabaramee Bangkok'ta yakalandı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ta kendisini medyum olarak hala tanıtan 55 yaşındaki Pasriariyamatetrai Satjaputtabaramee, insanların reenkarnasyona inandığı ülkede geçmiş hayatlarına dair bilgiler verdiğini söyleyerek herkesi kandırıyordu. Yerel yayın kuruluşu The Thaiger'un haberine göre, 55 yaşındaki adam otizmli bir kadının ailesini onunla geçmiş hayatında sevgili olduğunu söyleyerek kandırdı.

    GEÇMİŞ HAYATINA DAİR BİLGİLER VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

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    Polis raporlarına göre, ismi açıklanmayan otizmli kadını evinden geçmiş hayatındaki anılarını canlandıracağını söyleyerek evinden aldı. Ancak iddiaya göre onu Nakhon Sawan eyaletinde bir otele götürüp tecavüz etti ve yaklaşık bir saat sonra evine geri döndü.

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    Annesi kızının durumunda bir garip olduğunu fark etti ve vücudundaki ısırık izlerini gördüğünde ise kızını konuşturarak tecavüzü öğrendi. Otizmli genç kadının annesi durumu anında polise bildirerek şikayetçi oldu.

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    tecavüz otizm Tayland medyum reenkarnasyon
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