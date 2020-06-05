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Kendisini yaralayan kişiyi, ekmek bıçağıyla sokaklarda aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 17:46 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokaklarda yaşayan Nevzat T. (54), istediği parayı vermeyen Bilal Vural'ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı halde bir büfeden aldığı bıçakla sokaklarda, saldırganı arayan Vural ise polis tarafından yakalanıp, hastaneye götürüldü. Vural'ın elinde bıçakla dolaştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kapalı Çarşı Postane Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre sokaklarda yaşayan Nevzat T., Bilal Vural'dan para istedi. Vural da her gördüğünde kendisinden para isteyen Nevzat T.'yi reddetti. Çıkan tartışma sırasında, Nevzat T., arka cebinden çıkardığı bıçağı Vural'ın karnına sapladı. Ardından da kaçtı. Yaralanan Bilal Vural ise, bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla Nevzat T.'yi sokaklarda aramaya başladı. Sesleri duyarak 50 metre mesafedeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nden olay yerine gelen ekipler, Bilal Vural'ı dolaşırken yakalandı. O anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken yaralı Vural, çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Nevzat T. de yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı sokakta döner ustası olan Mesut Ürün, "Bir ağabeyimizin elinde ekmek bıçağıyla kanlar içinde, kendini bıçaklayanı aradığını gördük. Sokakta birkaç defa gitti geldi. Daha sonra ambulansla götürüldü. Polis, olaya anında müdahale ederek, bıçaklayanı yakaladı" dedi.

(DHA)

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