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    4. Kenya'da yaşayan Türk maymun çiçeğini böyle anlattı! 'Acil durum yok' sözlerine yorum yağdı: "Sen bir süre bu taraflara gelme"

    Kenya'da yaşayan Türk maymun çiçeğini böyle anlattı! 'Acil durum yok' sözlerine yorum yağdı: "Sen bir süre bu taraflara gelme"

    24.08.2024 09:17
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 09:17
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    Kenya'da yaşayan bir Türk maymun çiçeği virüsü (MPox) hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Afrika kıtasındaki son durum hakkında bilgi veren genç kadın, "Haberlerin abartıldığını, korku salınmaya çalışıldığını düşünüyorum." dedi.

    Afrika'dan yayılan maymun çiçeği virüsüne dair dünya alarma geçti. Kenya'da yaşayan bir Türk gezgin olan Gökçe Ücel, virüsün iki sene önce de varolduğunu, herkesin günlük hayatına aynı şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Afrika'da yaşayan biri olarak size maymun çiçeğiyle ilgili Afrika kıtasındaki durumdan bahsetmek istiyorum. Ben şu an Kenya'dayım Doğu Afrika'da. Burada herhangi bir acil durum yok arkadaşlar. Hepimiz normal hayatlarımıza devam ediyoruz. Tanzanya'da, Uganda'da, Gana'da ve Senegal'de batıda da doğuda da arkadaşlarım var. Her şey burada normal seyrinde. Ben biraz haberlerin abartıldığını, birazcık da korku salınmaya çalışıldığını düşünüyorum. Korkmayın evet böyle bir şey var mı? Var gerçekten. Ama ben 2 yıl önce Kenya'dayken de böyle bir şey vardı. Hiçbir şey olmadı. Yani bu yeni çıkmış bir şey değil. Daha önceden de süregelen bir şey" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen bir süre bu taraflara gelme" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Önlem alınması gerekir" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya Kenya Maymun Çiçeği hastalığı
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