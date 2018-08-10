Kepçe kulak estetiği nasıl yapılır ?

Toplumda en sık görülen şekil bozukluklarının başında gelen kepçe kulak ise, kişilerin psikolojisini ve toplum içerisindeki iletişimlerini, diğer estetik problemlere göre en fazla etkileyen ciddi bir genetik problem olarak ön plana çıkıyor.
Yapılan birçok sosyolojik araştırma, çocukluk yıllarında ve okul döneminde arkadaşları tarafından kulakları nedeniyle alay konusu olan öğrencilerin okul başarısının azaldığı ve okuldan uzaklaşma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Kadınlarda saç kullanma özgürlüğünü kısıtlayan kepçe kulaklar, erkeklerde ise genelde uzun saç kullanma eğilimi yaratıyor ve saçları ile kulaklarını kamufle etmek zorunda kalıyorlar.
Ben de bugün sizlere bu problemin ortadan kaldırılmasını sağlayan kepçe kulak estetik ameliyatının detaylarından bahsetmek istiyorum.
Kulağın çok özel kıvrımlı bir yapısı vardır ve kepçe kulak oluşmasına kabaca iki faktör yol açmaktadır. Bunlardan ilki; kulağın kıvrımlarının yetersiz açılanmaya sahip olması, ikincisi ise kulak kıkırdaklarının normalden daha büyük ve derin olmasıdır. İki farklı durum için uygulanması gereken cerrahi teknikler de birbirinden farklıdır.
Kesmeden ve Kanamasız Ameliyat Yöntemi
Kepçe kulak cerrahisi için tarih boyunca 200’den fazla cerrahi teknik tarif edilmiştir. İplerle yapılan ve kesmeden uygulanan teknik de bunlardan biridir. Kesmeden ya da kanamasız yapılan ameliyatlarda, kulağın arkasından açılan küçük delikler vasıtasıyla kulağı şekillendirmek amacıyla kulağa cerrahi ipler yerleştirilir. Yaklaşık 15 dakika süren bu işlem sonrasında kulakta şişlik ya da morluk oluşmaz.
Bu ameliyatlar sonrasında hastanın iyileşme süresi de, klasik yöntem ile ameliyat olan hastanın iyileşme süresine göre daha kısadır. Kulak, ameliyat sonrasında ilk 3 gün pamuklardan oluşan yumuşak bir yatak içinde sarılı şekilde kapalı tutulur. Daha sonrasında kulak tamamen açılır ve bir hafta süresince sadece gece uyurken başa sarılacak bir elastik bandaj uygulaması ile uyunması tavsiye edilir.
Yaşı Küçük Olanlar Çok Avantajlı
Kepçe kulak ameliyatları için en ideal yaş, çocukların pansumanlara uyum gösterebilecekleri ve okula başlamadan önceki dönem olan 5-6 yaşlardır. İplerle ve kesmeden yapılan kepçe kulak ameliyatı, genellikle yaşı küçük olan ve bu nedenle de kıkırdak dokuları henüz sertleşmemiş hastalarda daha etkili olmaktadır. Kıkırdak dokular çok sert ve kalın ise, kulağa yerleştirilen iplerin gücü zamanla yetersiz kalabilir ve kulaklar eski haline geri dönebilir.
En Önemli Kriter: Hasta Seçimi
Çalışmalarım sonucunda, kepçe kulak ameliyatlarında başarı için, doğru hastaya doğru tekniğin seçilmesinin en önemli kriter olduğunu söyleyebilirim. Her tekniğin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir teknik için diğerlerinden daha iyi demek doğru olmaz. Farklı hastalar ve kulaklar için en doğru teknik, birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle tüm teknikleri çok iyi bilmek ve hangi hasta için hangi tekniği tercih etmek gerektiğine karar vermek başarılı bir sonuç için çok önemlidir.
**Sağlıklı Günler Dilerim...
KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı
Doç.Dr.Gürkan Kayabaşoğlu**
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