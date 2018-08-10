Kepçe kulak estetiği nasıl yapılır ?

Toplumda en sık görülen şekil bozukluklarının başında gelen kepçe kulak ise, kişilerin psikolojisini ve toplum içerisindeki iletişimlerini, diğer estetik problemlere göre en fazla etkileyen ciddi bir genetik problem olarak ön plana çıkıyor.

Yapılan birçok sosyolojik araştırma, çocukluk yıllarında ve okul döneminde arkadaşları tarafından kulakları nedeniyle alay konusu olan öğrencilerin okul başarısının azaldığı ve okuldan uzaklaşma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Kadınlarda saç kullanma özgürlüğünü kısıtlayan kepçe kulaklar, erkeklerde ise genelde uzun saç kullanma eğilimi yaratıyor ve saçları ile kulaklarını kamufle etmek zorunda kalıyorlar.

Ben de bugün sizlere bu problemin ortadan kaldırılmasını sağlayan kepçe kulak estetik ameliyatının detaylarından bahsetmek istiyorum.

Kulağın çok özel kıvrımlı bir yapısı vardır ve kepçe kulak oluşmasına kabaca iki faktör yol açmaktadır. Bunlardan ilki; kulağın kıvrımlarının yetersiz açılanmaya sahip olması, ikincisi ise kulak kıkırdaklarının normalden daha büyük ve derin olmasıdır. İki farklı durum için uygulanması gereken cerrahi teknikler de birbirinden farklıdır.