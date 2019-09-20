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Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta ormanlık alanda arı sokması nedeniyle fenalaşan kadın, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Kdz.

Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı

Zonguldak’ta ormanlık alanda arı sokması nedeniyle fenalaşan kadın, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesi Aktaş Mahallesi’nde Emine Y. (50) yakınlarıyla kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda yaban arısı tarafından sokuldu. Durumu fark eden Emine Y., yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Emine Y.’ye ulaşmakta zorluk çekince durumu itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, yamaçlık alanda yarım saat süren çalışmanın ardından Emine Y.’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı

Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı

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