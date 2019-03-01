Ketojenik Diyet kadınlara yaramadı! Gerekçesi ise vajianadan kötü koku yayması

Fiziksel egzersizlerden daha fazla kilo kaybetmeye yardımcı olması nedeniyle ünlülerin de sık tercih ettiği beslenme yöntemi olan Ketojenik diyet, vajinada kötü kokuya neden olduğu gerekçesiyle bazı kadınların şikayet etmesine neden oldu. Ve kadınlar diyete 'keto kasık' adını vermeye başladı.

Kadınların bedenlerindeki bu değişiklik bilimsel olarak kanıtlanmadı ancak uzmanlar, vajina kokusunun gıda değişimindeki değişiklik nedeniyle değişmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Ketojenik diyet az karbonhidrat daha fazla yağ ve protein tüketme esasına dayandığı için yağlar metabolik ketozis durumuna girecektir. Ketozis, daha sonra birisinin nefesinde, kakasında, çişinde ve vajinal akıntının kokusunda değişime neden olabilen, karaciğerde yapılan kimyasallar olan ketonları serbest bırakır. Keto diyeti aynı zamanda vajinal pH seviyelerini de değiştirebilir, bu da kokuya neden olabilir.



Gwyneth Paltrow

Ketozis, keton cisimciklerinin kanda artması ve idrarda görülmesi sonucu ortaya çıkan klinik durumdur. Nefeste aseton kokusu ile de hissedilir. Karbonhidrat metabolizmasındaki bozukluk (kontrolsüz diyabet), diyetle karbonhidrat alımının çok az, yağ alımının fazla olması (ketojenik diyet) veya vücut yağlarının aşırı kullanımı (açlık) durumlarında ortaya çıkar.