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Ketojenik Diyet kadınlara yaramadı! Gerekçesi ise vajianadan kötü koku yayması

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 01.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Ünlülerin diyeti olarak da bilinen, Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian ve Jenna Jameson gibi yıldızların tercih ettiği düşük karbonhidrat içeren Ketojenik Diyeti uygulayan bazı kadınlar, diyetin vajinalarında kötü kokuya neden olduğunu iddia ediyorlar.

Ketojenik Diyet kadınlara yaramadı! Gerekçesi ise vajianadan kötü koku yayması

Fiziksel egzersizlerden daha fazla kilo kaybetmeye yardımcı olması nedeniyle ünlülerin de sık tercih ettiği beslenme yöntemi olan Ketojenik diyet, vajinada kötü kokuya neden olduğu gerekçesiyle bazı kadınların şikayet etmesine neden oldu. Ve kadınlar diyete 'keto kasık' adını vermeye başladı.

Kadınların bedenlerindeki bu değişiklik bilimsel olarak kanıtlanmadı ancak uzmanlar, vajina kokusunun gıda değişimindeki değişiklik nedeniyle değişmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

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Ketojenik diyet az karbonhidrat daha fazla yağ ve protein tüketme esasına dayandığı için yağlar metabolik ketozis durumuna girecektir. Ketozis, daha sonra birisinin nefesinde, kakasında, çişinde ve vajinal akıntının kokusunda değişime neden olabilen, karaciğerde yapılan kimyasallar olan ketonları serbest bırakır. Keto diyeti aynı zamanda vajinal pH seviyelerini de değiştirebilir, bu da kokuya neden olabilir.

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Gwyneth Paltrow

Ketozis, keton cisimciklerinin kanda artması ve idrarda görülmesi sonucu ortaya çıkan klinik durumdur. Nefeste aseton kokusu ile de hissedilir. Karbonhidrat metabolizmasındaki bozukluk (kontrolsüz diyabet), diyetle karbonhidrat alımının çok az, yağ alımının fazla olması (ketojenik diyet) veya vücut yağlarının aşırı kullanımı (açlık) durumlarında ortaya çıkar.

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Kim Kardashian

Kadın sağlığı uzmanı Dr. Sherry A. Ross, yiyeceklerin vajinadan yayılan kokuları değiştirebileceğini anlatarak, bir kadının diyetindeki yağ ve karbonhidrat oranının değiştirilmesinin vajinayı etkileyebilecek tek gıda değişikliği olmadığını açıkladı. Ross' a göre, acı gıdalar ve baharatlar kan akışına bile etki ediyor. Özellikle genital bölgede, kafa derisinde yoğun kokuya neden olabiliyorlar. Yoğun koku veren diğer gıdalarsa şöyle: sarımsak, soğan, nane, zerdeçal, köri, mavi peynir ve diğer fermente gıdalar, karnabahar, Brüksel lahanası, brokoli ve kuşkonmaz.

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Ross eğer rahatsız eden kokularla mücadele edinilmek isteniyorsa, yoğurt, taze meyve, kepekli tahıllar ve meyve suları tüketilebileceğini söylüyor. Ketojenik diyete bağlı bağlı vajina kokusu paylaşım plotformu Reddit'te de gündem oldu. Keto diyeti uygulayan kadınlar diyet sonrası vajinalarından yayılan keskin koku konusunda kemfikir olduklarını belirten yorumlarda bulundular.

Ross, kokunun uzun süre devam etmesi sonucunda bir uzmana görünülmesi gerektiğinin de altını çizdi. Uzmanlar ayrıca uzun süre yüksek yağ alımının vücuda zarar verebileceği konusunda uyarıyorlar.

KETOJENİK DİYET HAKKINDA

Genellikle vücudumuz, karbonhidrattan enerji alarak glikoza dönüşür. Ancak, karbonhidrat eksikliği varsa, vücut gerekli enerjiyi elde etmek için yağları kullanmaya başlar. Ketojenik diyet çok düşük karbonhidrat, orta miktarda protein ve yüksek yağ alınan bir diyet sistemidir. Böylece vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kalıyor. Amacı vücudun enerji sistemini değiştirmektir.

Ketojenik diyet özellikle yüksek dayanıklılık gerektiren triatlon (yüzme, bisiklet ve koşu) ve maraton sporcuları tarafından kullanılır. Farklı çalışmalara göre, ketojenik diyet açlık hormonu olan ghrelin üretimini bastırmaya yardımcı olur. Ketojenik diyet diğer diyetlerden farklıdır kurallarına uyulduğunda, bir kişi sadece yağ kaybı nedeniyle kilo kaybeder - yani kas kütlesi aynı kalır.

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